Donald Trump apre un nuovo fronte nella guerra contro l'Iran, annunciando una stretta economica senza precedenti nel tentativo di sbloccare una situazione ormai in stallo. «Nessuno ha offerto alla Repubblica Islamica dell'Iran un'opportunità migliore della mia per raggiungere un accordo. Tragicamente per loro, non l'hanno colta. Pertanto, oggi annuncio l'operazione economica più devastante mai intrapresa contro un Paese. Si tratterà di una guerra economica e di un isolamento senza precedenti», ha scritto il presidente americano su Truth Social.

L'annuncio arriva dopo giorni di indiscrezioni su nuove e pesanti sanzioni di Washington contro i Pasdaran e contro la rete economica che consente a Teheran di aggirare le misure occidentali. Trump ha inoltre avvertito che «qualsiasi Paese consenta alle proprie istituzioni finanziarie, imprese, aeroporti o enti governativi di offrire all'Iran un'ancora di salvezza dovrà affrontare a sua volta conseguenze economiche tremende».

Nel mirino di Washington ci sono in particolare il contrabbando di petrolio, i trasferimenti di denaro e le società di facciata attraverso Paesi terzi, soprattutto Russia e Cina, che negli ultimi anni hanno permesso a Teheran di eludere parte delle sanzioni internazionali. «Sapete bene chi siete. Sarà un D-Day economico e abbiamo bisogno che tutti i nostri alleati si schierino al fianco degli Stati Uniti per isolare e sconfiggere la minaccia rappresentata dall'Iran», ha concluso Trump.