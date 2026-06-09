Trump cerca di frenare Israele e Iran, affermando che l'accordo con Teheran potrebbe arrivare «entro 2-3 giorni».

Il presidente americano ha affermato che la diplomazia Usa si trova nelle sue «fasi finali» per raggiungere un accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo.

«Siamo nelle fasi finali di quello che sarà un ottimo accordo», ha dichiarato Trump dopo aver assistito a una partita delle finali Nba a New York, suggerendo che un accordo potrebbe essere raggiunto entro «due o tre giorni».

Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu sulle sanzioni all'Iran.

Ieri, intanto Netanyahu ha affidato a un videomessaggio diffuso sui social questa dichiarazione: «Al momento il fuoco su questo fronte è cessato, perché dopo che il regime del terrore di Teheran è stato colpito, ha smesso di attaccarci». Aggiungendo: «Se commettono l’errore di bersagliarci di nuovo, reagiremo con forza perché Israele ha il pieno diritto all’autodifesa e lo eserciterà per quanto necessario».