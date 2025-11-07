Il presidente degli Stati Uniti ha risposto ai giornalisti all'arrivo di Orban alla Casa Bianca
PHOTO
Trump accoglie Orban alla Casa Bianca
«C’è sempre una possibilità» di un incontro con Vladimir Putin. Lo ha detto Donald Trump rispondendo ad una domanda dei giornalisti all'arrivo di Viktor Orban alla Casa Bianca.
«Stiamo valutando la possibilità» di dare un'esenzione all'Ungheria dalle sanzioni sul petrolio russo ha aggiunto il tycoon all’arrivo del primo ministro ungherese arrivato negli Stati Uniti per un incontro bilaterale.