Donald Trump ha criticato la premier italiana Giorgia Meloni per avere difeso papa Leone XIV

definendo «inaccettabile» l'attacco del presidente americano.

«È lei che è inaccettabile, perché non le importa se l'Iran ha una arma nucleare e farebbe saltare in aria l'Italia in due minuti se ne avesse la possibilità», ha detto al Corriere della Sera.

Meloni «piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo», ha aggiunto.

«Piace il fatto che la vostra presidente (del Consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio?», ha chiesto Trump al Corriere.

«Dice semplicemente che l'Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l'Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l'America è molto importante per l'Italia. Non pensa che l'Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l'America dovrebbe fare il lavoro per lei», ha insistito.

Trump ha assicurato di non avere avuto contatti con Meloni. «No, ha risposto nell'intervista. Nessun colloquio in questo mese: "No, non da molto tempo"». Questo perché «non vuole aiutarci con la Nato, non vuole aiutarci a sbarazzarci dell'arma nucleare. È molto diversa da quello che pensavo», ha insistito.