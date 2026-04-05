Diventa virale la notizia del presidente portato al Walter Reed Center di Bethesda e arriva il chiarimento: «Nel fine settimana di Pasqua ha lavorato senza sosta»

La Casa Bianca ha cercato di smentire le voci - circolate sui social - secondo cui il presidente americano Donald Trump sarebbe stato ricoverato al Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda.

«Non c'è mai stato un presidente che abbia lavorato più duramente per il popolo americano del presidente Trump. In questo fine settimana di Pasqua ha lavorato senza sosta alla Casa Bianca e nello Studio Ovale. Dio lo benedica», ha scritto Steven Cheung, portavoce della Casa Bianca, su X.