Nuovo affondo del presidente Usa alla premier: «Sta andando male in Italia, forse perché ha lasciato gli Stati Uniti»

Donald Trump è tornato ad attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In un nuovo post pubblicato oggi, sabato 20 giugno, su Truth Social, il presidente americano ha ribadito che la premier italiana gli avrebbe «chiesto più volte una foto insieme» durante il G7 in Francia.

Secondo Trump, Meloni «sta andando male in Italia, forse perché ha lasciato gli Stati Uniti, un Paese che ama e protegge davvero l'Italia, quando si è trattato di negare all'Iran di ottenere o sviluppare un'arma nucleare».

L'ex presidente Usa ha poi puntato il dito anche contro la Nato, "per quello che vale", sostenendo che l'Italia «non avrebbe neanche concesso l'uso delle piste di atterraggio, creando un grande problema logistico, nonostante gli Stati Uniti spendano centinaia di miliardi l'anno per proteggere l'Italia e altri 'cosiddetti' alleati».

Trump ha infine affermato che Meloni «vorrebbe tornare amica per far crescere i consensi», ma ha chiuso la porta con un secco: «No grazie».

Dalla foto al G7 alle accuse sullo Stretto di Hormuz

Lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni si era già inasprito nei giorni scorsi. L'ex presidente americano aveva infatti sostenuto che la premier lo avesse "implorato" per una foto durante il G7 di Evian e, nella serata di venerdì 19 giugno, l'aveva accusata anche di essere stata «assente sullo Stretto di Hormuz».

«Era una mia fan, ma non la voglio più», aveva dichiarato Trump.

Meloni aveva replicato immediatamente sui social, definendo «totalmente inventate» le affermazioni relative allo scatto al G7 e dicendosi «allibita» per l'atteggiamento del leader americano nei confronti degli alleati.