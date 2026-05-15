Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la conclusione di «fantastici accordi commerciali» con il leader cinese Xi Jinping, al termine di una nuova tornata di colloqui bilaterali a Pechino, segnando un ulteriore passo nel dialogo tra le due maggiori economie mondiali.

«Abbiamo concluso alcuni accordi commerciali fantastici, ottimi per entrambi i Paesi», ha dichiarato Trump, accompagnato da Xi nei giardini di Zhongnanhai, il complesso che ospita la leadership cinese. Il presidente americano ha inoltre definito Xi un «grande leader» e un «amico», sottolineando che dalla visita è emerso «molto di buono».

Le aperture del presidente statunitense nei confronti di Pechino sono state finora accolte con toni più prudenti dalla controparte cinese, che mantiene un approccio più misurato sul piano diplomatico.

Il secondo round di colloqui tra Trump e Xi si è svolto in un formato più ristretto rispetto alla prima giornata, un elemento che, secondo analisti citati dalla Cnn, potrebbe indicare una fase negoziale più intensa e focalizzata sui nodi principali del confronto bilaterale.

Per la delegazione americana, accanto a Trump, siedono il segretario di Stato Marco Rubio, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario al Tesoro Scott Bessent, il rappresentante per il Commercio Jamieson Greer e l’ambasciatore statunitense in Cina David Perdue.

La delegazione cinese è composta invece dal capo di gabinetto di Xi, Cai Qi, dal ministro degli Esteri Wang Yi, dal vicepremier He Lifeng — tra i principali negoziatori commerciali di Pechino —, dal viceministro degli Esteri Ma Zhaoxu e dall’ambasciatore cinese negli Stati Uniti Xie Feng. L’incontro si inserisce in una fase delicata dei rapporti tra Washington e Pechino, con il dossier commerciale che resta uno dei temi centrali del confronto strategico tra le due potenze.