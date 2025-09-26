Vaccini per bambini, arriva un nuovo opuscolo per genitori per fornire informazioni affidabili e comprensibili sulle malattie prevenibili e sul calendario vaccinale e, al tempo stesso, contrastare la disinformazione e le fake news.

Questo il duplice obiettivo dell'opuscolo Proteggi il tuo bambino - Non è mai troppo presto, presentato da Società italiana di pediatria (Sip) e Società italiana di Neonatologia (Sin) e giunto alla seconda edizione.



L'opuscolo, che accompagna i genitori nelle scelte di prevenzione e vaccinazione nei primi anni di vita, è stato tradotto in sette lingue (cinese, filippino, inglese, russo, spagnolo, ucraino e arabo), così da garantire anche ai genitori delle famiglie di origine straniera che vivono in Italia la possibilità di informarsi correttamente e compiere scelte consapevoli in materia di salute e prevenzione.



L'introduzione all'opuscolo si rivolge direttamente ai genitori sottolineando come il pediatra resti la figura di riferimento per la salute del bambino. Il documento evidenzia la necessità di non abbassare la guardia: la ridotta percezione della gravità di alcune infezioni, grazie al successo dei vaccini, rischia di alimentare falsi miti e sfiducia, mentre una corretta e trasparente informazione deve essere la base di ogni decisione genitoriale.



«La salute dei bambini - dichiara il presidente Sip Rino Agostiniani - si difende con le conoscenze scientifiche, non con le fake news. Offrire strumenti informativi semplici, tradotti in più lingue e liberamente accessibili significa aiutare i genitori a scegliere consapevolmente, affidandosi a pediatri, neonatologi e ai canali istituzionali».

«Proteggere da infezioni potenzialmente gravi significa dare sin dai primi giorni di vita la possibilità di crescere sani e sicuri - afferma il presidente Sin Massimo Agosti -. Le prime epoche di vita sono un tempo prezioso e delicato e, grazie a strumenti semplici e chiari come questo opuscolo, vogliamo accompagnare ogni genitore nelle scelte di prevenzione e vaccinazione».