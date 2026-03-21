Sul posto sono intervenuti sei elicotteri e circa ottanta soccorritori. Una decina in tutto le persone coinvolte

È in corso una maxi operazione di soccorso dopo il distacco di una valanga sul Tallone Grande, a Racines. Due scialpinisti sono stati recuperati morti, mentre un altro è stato portato dall'elicottero di soccorso austriaco Christophorus alla Clinica universitaria di Innsbruck, è gravemente ferito. Una decina in tutto sarebbero quelli coinvolti.

Sul posto sono intervenuti sei elicotteri (dall'Alto Adige i tre Pelikan, l'Aiut Alpin e la Guardia di finanza e dall'Austria il Christophorus) e un'ottantina di soccorritori di tutta l'Alta Valle Isarco.

Solo pochi giorni fa, il 12 marzo, l'Alto Adige aveva ricordato il decimo anniversario della maxi-valanga di Monte Nevoso, sopra Riva di Tures. Furono sei le vittime della più grave disgrazia sulle montagne altoatesine degli ultimi decenni. Tra le vittime ci fu un ragazzo di 16 anni, inghiottito dalla valanga davanti agli occhi del papà, una giovane infermiera, un alpinista molto esperto, che aveva scalato addirittura il Manaslu, e il direttore generale della Camera di Commercio del land austriaco Tirolo.