L’incidente è avvenuto intorno alle 13 nel tratto fra Noventa Vicentina e il capoluogo berico

Un operaio è morto e uno è rimasto gravemente ferito lungo l'autostrada A31 Valdastico, dopo che il cantiere in cui lavoravano è stato travolto da un tir. L'incidente si è verificato alle ore 13.00 nel tratto fra Noventa Vicentina e il capoluogo berico.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del Suem 118, che ha prestato i primi soccorsi e coordinato il trasferimento del ferito. L'area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte delle autorità competent i.