Salgono a 13 le vittime in Italia per infezione da West Nile: altri due uomini sono morti nel Casertano, portando a sette le vittime in totale nella provincia campana.

Si tratta di un 79enne di Teverola, deceduto all'ospedale di Frattamaggiore dopo essere passato per quello di Aversa, e di un 71enne di Casal di Principe morto in sala rianimazione ad Aversa.

Entrambi avrebbero contatto il virus sul litorale domitio, nell'area del comune di Mondragone, dove si è registrato un alto numero di casi, che coinvolge le limitrofe zone di Baia Domizia e Cellole. L'Asl di Caserta intensificherà le disinfestazioni mirate.

Lunedì il bilancio era già salito dopo anche un'altra vittima registrata nel Lazio. Un uomo di 77 anni è deceduto infatti dopo aver contratto il virus presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Il paziente, ricoverato in gravi condizioni dal 17 luglio, soffriva di patologie croniche pregresse. Si tratta in questo caso del quinto decesso legato al West Nile nella regione Lazio.