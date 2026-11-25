Dai palazzi nobiliari di Roma alle dimore barocche di Lecce, dalle ville venete agli antichi castelli della Calabria: un viaggio alla scoperta di un patrimonio architettonico spesso nascosto e lontano dai tradizionali itinerari turistici. È la prima edizione nazionale di ‘Cortili Aperti’, l’iniziativa promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, in programma domenica 13 dicembre.

Per un’intera giornata, cortili e spazi di palazzi, ville e castelli in 15 regioni italiane saranno aperti al pubblico, offrendo l’opportunità di conoscere luoghi che nei secoli sono stati spazi di incontro, passaggio e vita quotidiana, custodendo la memoria e le trasformazioni delle città e dei territori.

L’iniziativa, ispirata all’esperienza della sezione pugliese dell’Associazione Dimore Storiche, assume per la prima volta una dimensione nazionale. A rendere ancora più suggestiva la giornata sarà l’atmosfera natalizia, con visite guidate, mercatini, concerti, cori, incontri con artigiani e appuntamenti dedicati alle tradizioni locali.

Particolarmente ricco il programma in Puglia, dove a Lecce saranno aperti numerosi luoghi del patrimonio storico e artistico, tra cui il Castello Carlo V, Palazzo Tamborino Cezzi, Palazzo Bernardini e Palazzo Maresgallo, oltre a chiese e gallerie d’arte. A Manduria sarà possibile visitare Masseria Cuturi.

Nel Lazio aderiscono, tra gli altri, Palazzo Torlonia, Palazzo Caffarelli, Palazzo Lante e Villa Giovanelli Fogaccia a Roma, Villa Mergè a Frascati, Villa del Cardinale a Rocca di Papa, Villa Cavalletti a Grottaferrata e il Castello di Proceno.

Numerose aperture anche in Veneto, con Palazzo Verità Poeta, Palazzo Bevilacqua e Palazzo Negri a Verona, Palazzo da Schio e Palazzo Valmarana Braga a Vicenza, Casa Conti a Padova e Villa Roberti a Brugine.

In Abruzzo l’appuntamento coinvolgerà diversi edifici storici dell’Aquila, tra cui Palazzo Nardis, Palazzo Burri-Gatti e Palazzo Piccirilli-Bucciarelli, oltre a Villa Rossi a Silvi e Palazzo Tilli a Casoli.

In Calabria apriranno, tra gli altri, il Castello del Principe a Sangineto, Palazzo Amarelli a Corigliano-Rossano, Casa Spanò a Gerace e Villa Zerbi a Taurianova.

Tra le altre mete figurano Palazzo Lenzi già Caprara a Bologna, Palazzo Croce De Marini a Genova, Casa Belgiojoso a Milano, Palazzo Ricci a Macerata, Palazzo Borgogelli a Fano, Palazzo Conti di Bricherasio in Piemonte e Casa dell’Abate Naldi a San Quirico d’Orcia, in Toscana. In Sicilia sarà possibile visitare Villa Bordonaro ai Colli, a Palermo, e la Tonnara di Marzamemi.