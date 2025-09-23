Il sito di Cassano allo Ionio cresce come attrazione culturale e turistica, il sindaco Iacobini: «Presto nuove iniziative per valorizzare il nostro complesso carsico. La strada è tracciata»

Le Grotte di Sant’Angelo si confermano sempre più come una delle principali attrazioni turistiche della Sibaritide. Tra il 1° luglio e il 14 settembre, sono stati 4.235 i visitatori paganti, segnale di un interesse in costante crescita per uno dei luoghi simbolo di Cassano allo Ionio e della Calabria.

Nel dettaglio, i visitatori sono stati 1.261 a luglio, 2.403 ad agosto e 571 nella prima metà di settembre. Ai numeri contribuiscono anche le aperture serali e la partecipazione straordinaria alla Notte Bianca, a testimonianza del valore culturale e turistico del sito.

Il successo delle grotte riflette l’impegno congiunto dell’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gianpaolo Iacobini, e del Centro di Speleologia Regionale “Enzo dei Medici” nella valorizzazione e promozione del complesso carsico.

«Le Grotte di Sant’Angelo sono sempre più un punto di riferimento per la promozione culturale e turistica di Cassano, della Sibaritide e dell’intera Regione – sottolinea il sindaco Iacobini –. Continueremo a lavorare per rendere le nostre bellezze sempre più accessibili e centrali nello sviluppo del territorio.

Con l’autunno si apre una nuova stagione di programmazione, insieme all’associazione diretta dal professor Felice La Rocca, che porterà tante novità per il nostro complesso carsico. La strada è tracciata e porta dritta nel cuore della nostra identità».