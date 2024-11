Corso Mazzini taglia in due la città. Coricata nel centro storico di Catanzaro , l’importante arteria stradale accompagna i visitatori da Piazza Matteotti al suggestivo affaccio di Bellavista. Lo fa destreggiandosi tra palazzi storici, uffici, attività commerciali, luoghi di culto e vicoli che spuntano ai lati d’improvviso immettendosi sulla via principale quasi a volerla fortificare, irrobustire con i propri innesti. Tra la sede dell’ente provinciale e l’area verde dedicata a Nicholas Green, la Basilica dell’Immacolata irrompe sulla scena del corso . Maestosa, fiera della propria bellezza, pronta ad abbracciare i fedeli che intendono dare riparo alle proprie preghiere ed i turisti che desiderano catturare con lo sguardo gli elementi più suggestivi del capoluogo, è lei la chiesa più antica di Catanzaro.

In un primo periodo il luogo sacro venne dedicato alla Santissima Trinità e soltanto in un secondo momento venne destinato al culto dell'Immacolata Concezione. Non fu questo tuttavia l'unico cambiamento significativo avvenuto nel tempo. Va infatti ricordato che inizialmente la Chiesa si caratterizzava per una disposizione su un'unica navata ma nel corso dei secoli vennero aggiunte le due laterali minori.

Dal 1750 al 1764 la struttura fu interessata da un'importante ed imponente opera di restauro al cui completamento seguì l'apertura al pubblico e la consacrazione della Chiesa da parte del vescovo di Catanzaro Antonio De Cumis. Poco più tardi, ed esattamente nel 1775, lo stesso monsignore donò l'altare maggiore in marmi policromi.