Un’esperienza a bordo di carrozze degli anni ‘30 alla scoperta del territorio calabrese, da Paola a Tropea. Le date previste sono il 20, 23, 26 e 30 agosto

Il Treno degli Dei torna a grande richiesta anche nell’estate 2025 per percorrere la Costa degli Dei da Paola a Tropea. Le date previste sono il 20, 23, 26 e 30 agosto. L'iniziativa, che punta a replicare il successo dell'edizione precedente, nasce su proposta dell'Associazione di promozione sociale Ferrovie in Calabria, in collaborazione con la Regione Calabria, la Fondazione FS e FS Treni Turistici Italiani.

L'obiettivo è offrire a turisti e cittadini calabresi un'esperienza unica su una delle ferrovie più suggestive d'Italia, a bordo di un treno storico, composto da carrozze centoporte degli anni ’30 e trainato da una locomotiva elettrica.

A completare l'esperienza ci saranno anche percorsi turistici dedicati alla scoperta del Tartufo di Pizzo e del borgo di Tropea.

Il treno partirà dalla stazione di Paola alle 15:45 ed effettuerà fermate intermedie ad Amantea, Lamezia Terme, Pizzo, Vibo Marina e Tropea alle 18:01. Per il ritorno, la partenza da Tropea è fissata all'1:04 nei giorni 20 e 26 agosto, e all'1:16 il 23 e il 30 agosto.