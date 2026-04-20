Nell’ambito dell’evento in programma concerti e masterclass. Il direttore artistico: «L’obiettivo è offrire ai giovani flautisti opportunità concrete di crescita senza dover lasciare la Calabria»

Dal 23 al 27 aprile 2026, Bisignano si trasformerà in un crocevia di eccellenze musicali, accendendo i riflettori sulla scena flautistica internazionale. Cuore pulsante della manifestazione sarà il suggestivo Santuario di Sant’Umile, che per l’occasione diventerà palcoscenico privilegiato di concerti, masterclass e della terza edizione del Concorso internazionale flautistico “Franz Doppler”.

L'iniziativa, promossa dall’Associazione flautisti calabresi con la direzione artistica del maestro Francesco Guido, conferma una crescita costante in termini di prestigio e partecipazione. Musicisti provenienti da tutta Italia e da numerosi Paesi oltre oceano convergeranno in Calabria, confermando il ruolo sempre più centrale della kermesse nel panorama internazionale. La scelta del Santuario non è casuale: l’acustica naturale e l’atmosfera raccolta esalteranno le sfumature timbriche del flauto, creando un dialogo profondo tra musica e territorio. Un connubio che punta a valorizzare non solo il talento artistico, ma anche l’identità culturale calabrese.

Ad aprire la rassegna, il 23 e 24 aprile, saranno le masterclass dei “Picello Bros” e del maestro Andrea Oliva, tra le figure più autorevoli del panorama internazionale. La masterclass di Oliva ha registrato il tutto esaurito sin dalla pubblicazione della locandina, confermando il forte richiamo dell’artista e il prestigio dell’iniziativa. Insieme a lui, Francesco Pepicelli e Angelo Pepicelli guideranno giovani musicisti nella masterclass dedicata alla musica da camera, dal titolo: “La Musica da Camera allo Specchio - Chamber Music in the Mirror”. Un’occasione concreta di confronto con professionisti affermati, pensata per affinare tecnica e sensibilità interpretativa.

Il 24 aprile alle ore 19, il Santuario ospiterà uno degli appuntamenti più attesi: il “Trio Concert”, con i Picello Bros insieme al flautista Andrea Oliva. Il programma attraversa epoche e linguaggi, con musiche di Maurice Ravel, Jean Françaix, Dmitrij Shostakovich e Nikolaj Kapustin, offrendo un viaggio sonoro che spazia dall’eleganza impressionista alle contaminazioni jazzistiche, promettendo un’esperienza raffinata e coinvolgente. L’ingresso prevede un contributo simbolico di 5 euro. Dal 25 al 27 aprile sarà invece il momento del Concorso Internazionale Flautistico “Franz Doppler”, ormai punto di riferimento per giovani talenti. A giudicare i partecipanti una commissione di alto profilo presieduta da Andrea Oliva e composta da Roberta Presta, Lello Narcisi, Alessandro Schiattone e Fabio Pupillo: una giuria che unisce esperienza concertistica e didattica, garanzia di autorevolezza nella selezione delle nuove promesse.

Il concorso rende omaggio a Doppler, figura chiave dell’Ottocento musicale europeo. Flautista virtuoso e compositore prolifico, contribuì in modo determinante all’evoluzione del repertorio flautistico, portandolo a nuovi livelli di complessità tecnica ed espressiva.

Per cinque giorni, Bisignano diventerà un crocevia di idee, suoni e visioni. Un evento che punta a lasciare il segno, trasformando il flauto in ambasciatore di cultura e identità. «Il nostro obiettivo - sottolinea il direttore artistico Francesco Guido - è offrire ai giovani flautisti opportunità concrete di crescita senza dover lasciare la Calabria, creando al contempo un movimento culturale capace di valorizzare il territorio. Vogliamo che questo evento sia non solo una vetrina per i talenti emergenti, ma anche un ponte tra la nostra terra e il panorama musicale internazionale».