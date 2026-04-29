L’iniziativa, dal titolo Comics Food – Cibo di Calabria, Eroi e Supereroi, anticipa la terza edizione del festival e coinvolge le scuole locali

Il viaggio verso Nuvola Comics 2026 comincia dai banchi di scuola. Tra il brusio delle aule e la meraviglia espressa davanti alle illustrazioni che raccontano di eroi e supereroi. Quando mancano meno di due mesi all’apertura ufficiale del festival del fumetto, del gioco e dell’arte, la manifestazione sceglie di mettere in campo un’iniziativa rivolta esclusivamente agli studenti: “Nuvole di Primavera – Mostre a fumetti nelle scuole della città”, il progetto itinerante che anticipa la terza edizione del festival e porta il fumetto nei quartieri di Catanzaro, da nord a sud, coinvolgendo i più giovani attraverso il linguaggio universale delle immagini e della narrazione.

Protagonista di questa edizione è la mostra “Comics Food – Cibo di Calabria, Eroi e Supereroi”, con illustrazioni realizzate da Flavia Sorrentino (produzione di Cluster Società Cooperativa e Museo del Fumetto di Cosenza). Diciotto tavole raccontano la storia di un gruppo di personaggi del fumetto americano in cerca di una nuova possibilità. Il loro approdo sulle coste calabresi diventa scoperta di persone autentiche, tradizioni vive e prodotti identitari. Paperi, eroi e supereroi incontrano la Calabria e scelgono infine di restare. Un racconto leggero e simbolico che parla ai ragazzi di appartenenza, accoglienza e valore del territorio.

La proposta, sostenuta dall’Assessore alla Pubblica Istruzione, Nunzio Belcaro, e accolta con entusiasmo dai dirigenti scolastiche, conferma la vocazione educativa di Nuvola Comics che, fin dalla sua genesi, guarda alla nona arte come strumento di crescita e partecipazione.

«Fra le colonne portanti del progetto Nuvola vi sono i format dedicati alla pedagogia del fumetto. Attività artistiche tese a favorire le dinamiche d’inclusione sociale e rivolte alla didattica attraverso l’arte del disegno», sottolinea Emiliano Lamanna, direttore artistico della manifestazione e presidente dell’associazione Venti d’Autore.

Dopo la prima tappa di oggi all’Istituto Comprensivo Casalinuovo – Plesso Corvo, il tour espositivo proseguirà il 13 e 14 maggio ancora al Casalinuovo con il coinvolgimento delle classi della scuola secondaria di primo grado; il 19 e 20 maggio farà tappa nel Plesso scolastico Passo di Salto, in località Fortuna; il 21 maggio raggiungerà l’Aranceto, per poi concludersi il 27 e 28 maggio al Liceo Artistico.

Così, attraversando scuole e quartieri, Catanzaro si prepara ad accogliere Nuvola Comics 2026 - Disegni del destino, che tornerà al Complesso Monumentale del San Giovanni il 19, 20 e 21 giugno, con un’edizione interamente dedicata al fumetto italiano, celebrando autori, linguaggi e visioni contemporanee.