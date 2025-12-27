L’Associazione Carl Reinecke aps già punto di riferimento culturale nel territorio crotonese grazie alle due edizioni del progetto “Magna Græcia Festival”, annuncia per il secondo anno consecutivo il Concerto del Nuovo Anno, in programma lunedì 6 gennaio 2026 presso il Teatro Eraclea di Isola di Capo Rizzuto.

«Dopo il successo dello scorso anno, caratterizzato da una raffinata formazione in trio che accompagnò il pubblico in un percorso tra musica classica e celebri colonne sonore, l’edizione di quest’anno – si legge in una nota dei promotori - segna l’inizio di una nuova fase artistica. Il concerto sarà infatti affidato a una formazione in quintetto composta da flauto, clarinetto, corno, tromba e violoncello. Una combinazione strumentale insolita, originale e ricca di possibilità espressive. Questa scelta non è soltanto un arricchimento del programma natalizio, ma rappresenta l’anteprima di un progetto più ampio».

Il concerto del 6 gennaio offrirà dunque al pubblico «una prima finestra su una realtà musicale in piena nascita, mostrando il nucleo fondante del futuro progetto». Il programma della serata proporrà brani pensati per valorizzare questa particolare sonorità cameristica, creando un equilibrio tra tradizione, modernità e nuove elaborazioni che mettono in risalto la versatilità dei cinque strumenti.

Il presidente dell’Associazione Francesco Lentini anticipa: «Una vera anticipazione, per quanto lieve, la stiamo offrendo già attraverso il concerto del 6 gennaio. Il quintetto che si esibirà a Isola di Capo Rizzuto non rappresenta soltanto una scelta artistica, ma costituisce il primo nucleo essenziale di un progetto destinato a prendere piena forma nei mesi a venire. Siamo profondamente lieti di iniziare a offrire il nostro contributo e il nostro pensiero musicale, essendo una formazione composta da cinque professionisti del settore, alcuni prossimi al compimento degli studi accademici ma già attivi in ambito orchestrale, sia dentro che fuori dalla nostra regione, altri dediti anche all’insegnamento. Una realtà giovane, competente e in costante crescita. Una formazione volutamente insolita, ricercata, nata per suggerire ciò che verrà senza ancora rivelarlo appieno. Ciò che posso dire ora è che stiamo lavorando a qualcosa di nuovo, di strutturato, di profondamente nostro. Un’identità musicale che presenteremo passo dopo passo. Invitiamo dunque il pubblico a seguirci e a rimanere in ascolto; molto presto sveleremo il nome ufficiale del progetto, la sua identità artistica, gli obiettivi e molto altro. Il resto per ora, preferiamo lasciarlo nell’attesa, dove spesso l’arte trova la sua magia». Con questo evento, l’Associazione Carl Reinecke aps ribadisce il proprio impegno nella crescita culturale del territorio e conferma la volontà di investire in progetti artistici strutturati, capaci di portare valore, qualità e innovazione nella provincia di Crotone.