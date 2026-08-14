Apparat, Cosmo, Sébastien Tellier, Dimartino e gli altri protagonisti hanno animato la Riviera dei Tramonti. Tutto esaurito nelle strutture ricettive e nei campeggi durante la manifestazione

Diecimila presenze, un pubblico entusiasta e un’atmosfera aperta e partecipata. Si chiude con un bilancio positivo la XIV edizione del Color Fest, che dall’11 al 13 agosto ha animato la Riviera dei Tramonti di Lamezia Terme, confermando il legame con una location che, al secondo anno sul lungomare Falcone e Borsellino, è ormai parte integrante dell’identità del festival. Tra mare e pineta, la manifestazione ha proposto una programmazione dal mattino fino a notte fonda, coinvolgendo palchi, spiaggia, area camping e spazi dedicati alle attività collaterali.

A testimoniare la crescente dimensione nazionale e internazionale del Color Fest è soprattutto la provenienza degli spettatori: quasi il 70% del pubblico è arrivato da fuori Calabria, da altre regioni italiane e dall’estero. Un dato che conferma la capacità della manifestazione di attrarre un pubblico ampio e diversificato, trasformando Lamezia Terme in una destinazione per gli appassionati di musica.

Il festival ha prodotto ricadute anche sul territorio. Durante i tre giorni, infatti, le strutture ricettive di Lamezia Terme hanno registrato il tutto esaurito, così come i due campeggi allestiti nell’area della manifestazione.

«Il secondo anno alla Riviera dei Tramonti conferma che la scelta di portare qui il Color Fest ha aperto una nuova fase del nostro percorso – afferma l’organizzazione –. Abbiamo visto un pubblico presente e partecipe dal mattino fino agli ultimi set, capace di abitare tutti gli spazi del festival con curiosità e rispetto».

«Sapere che quasi il 70% degli spettatori arriva da fuori Calabria, da altre regioni italiane e dall’estero – prosegue l’organizzazione – ci dice che Color ha ormai raggiunto una dimensione nazionale e internazionale, mantenendo però un legame forte con Lamezia Terme e con il territorio in cui è nato». Tra i momenti più significativi dell’edizione ci sono stati il live in full band di Apparat, l’incontro tra James Holden e Waclaw Zimpel, il concerto mattutino di Cosmo e il set di Sébastien Tellier durante l’eclissi di sole, accompagnato anche da un omaggio a Kavinsky.

Nella giornata conclusiva sono saliti sul palco, tra gli altri, La Niña, Django Django, Dimartino e okgiorgio, chiudendo tre giorni caratterizzati dall’incontro tra artisti, generi e linguaggi differenti della scena musicale contemporanea. Il Color Fest ha inoltre proposto numerose attività al di fuori dei palchi, con l’area market, il Lido Color e le sessioni di yoga che hanno accompagnato le giornate, creando ulteriori occasioni di incontro e condivisione. Con la XIV edizione si rafforza dunque il rapporto tra il festival e la Riviera dei Tramonti, una scelta che ha consentito di ampliare gli spazi, articolare maggiormente la programmazione e consolidare il legame con Lamezia Terme.

Intanto, il Color Fest guarda già al futuro. La XV edizione si terrà alla Riviera dei Tramonti l’11, 12 e 13 agosto 2027, con il claim “Chi vive in Calabria, chi vive d’amore”. I biglietti sono già disponibili su Ticketmaster.

La quattordicesima edizione è stata realizzata con il sostegno del Comune di Lamezia Terme e con la partecipazione di CUPRA Autoionà e pagoPA.