Esiste un momento, nel cuore della provincia di Catanzaro, in cui il tempo sembra piegarsi su se stesso, annullando la distanza tra il presente e la storia. È la magia che si rinnova a Miglierina, dove fervono i preparativi per il Presepe Vivente che animerà il borgo nelle giornate del 26 dicembre, 4 e 6 gennaio. Non si tratta di una semplice rappresentazione sacra, ma di una vera e propria metamorfosi urbana che coinvolge ogni angolo, ogni pietra e ogni abitante del centro storico.

L’architettura stessa del paese, caratterizzata da case in pietra e vicoli che si rincorrono in una geometria armoniosa, si presta naturalmente a diventare la scena ideale per la Natività. Le piazzette più nascoste e i sottoscala più antichi riprendono vita grazie al lavoro meticoloso di decine di figuranti. Questi ultimi, indossando costumi curati nei minimi dettagli, non si limitano a interpretare un ruolo, ma mettono in scena la quotidianità di un’epoca passata: dai pastori che vegliano il fuoco alle filatrici, dai falegnami agli antichi artigiani impegnati nei mestieri che un tempo costituivano l’anima pulsante dell’economia locale.

Ciò che rende unico l'appuntamento di Miglierina è lo sforzo collettivo che precede l'evento. Da settimane, la comunità lavora all'unisono per allestire le scenografie e curare l'accoglienza, trasformando la preparazione in un rito di coesione sociale. Questo impegno corale restituisce al visitatore un'esperienza autentica, dove la fede si intreccia indissolubilmente con il senso di appartenenza a un territorio che vuole preservare le proprie radici dall'oblio della modernità.

Il percorso che si snoda attraverso il borgo è pensato per stimolare tutti i sensi. Oltre alla suggestione visiva offerta dalla fioca luce delle lanterne e dal fumo dei bracieri, il visitatore viene avvolto da un’atmosfera d’altri tempi grazie agli interventi di musica popolare che accompagnano i passi tra i vicoli. Non mancano i momenti dedicati alla gastronomia tradizionale, con piccoli stand dove è possibile degustare i sapori tipici del Natale calabrese, trasformando la visita in un viaggio sensoriale completo che fonde arte, cultura e convivialità.

In un’epoca dominata dalla velocità, il Presepe Vivente di Miglierina invita invece alla lentezza e alla riflessione. Con la sua capacità di unire spiritualità e folklore, l’iniziativa si conferma come uno degli appuntamenti più sentiti e simbolici delle festività in Calabria, un racconto collettivo che punta ad emozionare nuovi visitatori e a rinsaldare il legame profondo tra la terra e la sua gente.