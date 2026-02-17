Nell’ambito della 42ª ottava di Carnevale della Piana, la città di Palmi si prepara ad accogliere una serata di teatro capace di unire comicità, profondità e attenzione ai temi sociali. Le associazioni Pro Loco Palmi, Associazione Culturale “Per Palmi” e Teatroscuola La Ribalta presentano la commedia in due atti del Teatro Comico Italiano “Le Sorelle Alzheimer”, con il patrocinio del Comune di Palmi, della Regione Calabria, di Unpli Calabria e del brand Calabria Straordinaria.

Lo spettacolo

Lo spettacolo andrà in scena sabato 21 febbraio 2026, alle ore 20.30, presso l’Auditorium della Parrocchia “Santa Famiglia” di Palmi, con ingresso gratuito. “Le Sorelle Alzheimer”, per la regia di Mauro Del Sordo, affronta con ironia e sensibilità alcune delle questioni più delicate del nostro tempo: la malattia dell’Alzheimer e il suo impatto sulle famiglie, la fragilità economica legata alle pensioni minime e il fenomeno, sempre più diffuso, delle truffe ai danni delle persone anziane. Temi complessi che questa commedia sceglie di raccontare con leggerezza, affidando al sorriso il compito di rendere la riflessione più accessibile e condivisa.

Mauro Del Sordo è attivo da oltre quarant’anni nel mondo del teatro, prima come presentatore e poi come regista. Nel suo percorso artistico si distingue anche una significativa esperienza di dodici anni di attività teatrale con i detenuti, a conferma di una visione del teatro come strumento culturale e sociale. È inoltre direttore del Teatroscuola “La Ribalta”, realtà che opera sul territorio con un forte impegno formativo e civile.

Cuore dello spettacolo – prosegue il comunicato - sono i personaggi e gli interpreti, che danno vita a una galleria umana vivace e riconoscibile. Le tre sorelle protagoniste incarnano caratteri diversi e complementari: Teresa, la più saggia, è interpretata da Giovanna Nastasi, che ne restituisce il profilo con equilibrio e una misurata verve comica; Antonia, svampita e imprevedibile, prende forma grazie alla credibile interpretazione di Tania Trapani; Carola, acida e pungente, è portata in scena da Deborah Serratore.

Accanto a loro, Gigi Pellegrino interpreta Serafino, amico delle sorelle, simpatico e innamorato, figura tenera e ironica. Vincenzo Frangella dà vita a Girolamo, costruendo il personaggio attraverso pause comiche esilaranti, efficaci e ben calibrate. Il promettente Rocco Favano mette infine in mostra la sua versatilità e bravura scenica interpretando due ruoli opposti, “il diavolo e l’acqua santa”: Don Gelsomino, il parroco, e Carmine, il truffatore.

“Le Sorelle Alzheimer” – conclude la nota - si inserisce nel programma del Carnevale come un appuntamento che va oltre il semplice intrattenimento: uno spettacolo capace di far sorridere e, allo stesso tempo, di invitare a riflettere su una realtà sociale complessa, utilizzando il teatro come spazio di incontro e consapevolezza. Un’occasione da non perdere per vivere il Carnevale di Palmi all’insegna del grande teatro popolare.