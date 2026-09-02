Giochi medievali e di ruolo, teatro interattivo, laboratori creativi e un percorso food animeranno piazze e vicoli con attività dedicate a bambini, famiglie e appassionati di tutte le età

Sabato 5 e domenica 6 settembre il centro storico di Rossano ospiterà Giocorò – Festival del Gioco e della Fantasia, due giornate dedicate al gioco, alla creatività e alla socialità, con attività diffuse dalle ore 16 alle 23. La manifestazione, ideata e organizzata dall’Associazione ludica Hydra, è patrocinata dal Comune di Corigliano-Rossano e inserita nel programma estivo dell’Amministrazione comunale. Il festival coinvolgerà diversi luoghi del borgo antico, tra Piazza Steri, Largo Madre Isabella de Rosis, Piazza Toscano Mandatoriccio, Via Prigioni e i vicoli del centro storico, trasformandoli in un percorso da attraversare attraverso giochi, laboratori, spettacoli e ambientazioni. L’obiettivo è utilizzare il gioco come occasione di incontro tra generazioni e, allo stesso tempo, come strumento per vivere e conoscere in maniera diversa gli spazi del centro storico.

Dal Medioevo ai giochi di ruolo

Il programma propone attività molto diverse tra loro: sfide a squadre con giochi di abilità in legno nell’Area Palio, calcio balilla umano, giochi della tradizione, giochi da tavolo, giochi di ruolo, LARP, rievocazione medievale e caccia al tesoro, arene Beyblade e costruzioni LEGO Duplo.

L’Area Palio sarà attiva sabato dalle 16 alle 23, mentre domenica dalle 16 alle 20 lascerà spazio anche al torneo. Il calcio balilla umano sarà disponibile durante entrambe le giornate, mentre domenica, dalle 16.30 alle 20.30, sarà possibile riscoprire i giochi della tradizione.

Per gli appassionati di fantasy, sabato alle 20.30 è prevista la presentazione del libro “L’Ascesa di Caos” di E. Scarpelli.

L’area giochi da tavolo, curata da Il Puzzillo del Sud, sarà attiva per entrambe le giornate dalle 16 alle 23. Il collettivo Janara accompagnerà invece i partecipanti alla scoperta dei giochi di ruolo, mentre con EDUR GRV sarà possibile vivere avventure, giochi e duelli nell’area LARP.

Tra le esperienze proposte anche la rievocazione con caccia al tesoro ispirata ai Templari, attiva sabato e domenica, e la possibilità di farsi fotografare da Matteo Rago ricevendo una stampa come ricordo della manifestazione.

Teatro e laboratori

Una parte significativa di Giocorò sarà dedicata ai laboratori.

Il laboratorio di punto croce, curato da Sorella Gaia, si svolgerà sabato dalle 16 alle 19 e domenica dalle 16 alle 17.30.

Domenica dalle 16.30 alle 19 sarà la volta del laboratorio di illustrazione con Angela Sancono, nel quale i partecipanti potranno creare il proprio personaggio.

Sabato dalle 16 alle 20 sarà possibile decorare e personalizzare un ferro di cavallo con Francesca Romanelli, mentre dalle 17 alle 20 si terrà il laboratorio String Mandala, dedicato alla realizzazione di composizioni attraverso l’intreccio di fili colorati.

Il teatro interattivo con l’associazione Ruskia sarà proposto sia sabato sia domenica dalle 18.30 alle 22.

Domenica dalle 18 alle 20, inoltre, il maestro Angelo Gallo guiderà il laboratorio dedicato alla creazione delle marionette. Alle 21 arriverà invece lo spettacolo di burattini del Teatro della Libellula.

Alcuni laboratori prevedono posti limitati e iscrizione preventiva.

Cavalieri, corse e Lego

Il programma comprende anche attività che richiamano il mondo medievale e il gioco popolare.

Sabato, dalle 16.30 alle 20.30, sarà possibile partecipare a “Cavaliere per un giorno”, indossando i panni di un cavaliere per un’esperienza ispirata al passato.

Domenica, dalle 16.30 alle 19.30, spazio invece alla Corsa della Rotoballa, una sfida a coppie contro il tempo.

Per i più piccoli saranno disponibili anche oltre 2.000 pezzi LEGO Duplo con cui realizzare grandi costruzioni, mentre le arene Beyblade ospiteranno sfide durante entrambe le giornate.

Anche un percorso dedicato al gusto

Dalle 18 alle 23, sia sabato sia domenica, sarà presente anche l’area food con diverse proposte: le creazioni di Le Jardin, le polpette delle cuoche di Voci in Coro, i panini di Fattoria Biò e pizze e rosticceria della famiglia Lavecchia.

Il centro storico come parte dell’esperienza

Giocorò è rivolto a bambini, ragazzi, famiglie, appassionati e visitatori di tutte le età.

La particolarità del festival sta nella sua dimensione diffusa: non un’unica area dedicata al gioco, ma una serie di attività distribuite tra piazze, strade e vicoli. Il centro storico diventa così parte dell’esperienza stessa, accompagnando i partecipanti da una sfida medievale a un gioco di ruolo, da un laboratorio creativo a uno spettacolo.

Le attività liberamente fruibili saranno affiancate dai laboratori che richiedono prenotazione. Informazioni e iscrizioni sono disponibili attraverso la pagina Instagram ufficiale “gioco_ro – Giocorò Festival”.