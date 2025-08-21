Le vie del centro storico della Marina di Siderno, quelle dei palazzi antichi e degli spazi quasi inesplorati tra il Corso e la ferrovia, tornano ad animarsi per tre serate di arte, musica, divertimento e convivialità.

La seconda edizione del festival “Le Notti dei Folli” avrà luogo da venerdì 22 a domenica 24 agosto con apertura domani sera alle 20:30 in via dei Colli bassa, angolo piazza Risorgimento.

Nata da una felice intuizione dell’assessore alla Cultura Francesca Lopresti, la manifestazione vede il coinvolgimento di associazioni, locali e una fitta rete di volontari coordinati dal direttore artistico Alessio Cardenia, impegnati negli allestimenti che abbelliscono il dedalo di vie compreso nel perimetro dell’iniziativa che, ovviamente, sarà chiuso al traffico veicolare.

Sarà un’isola felice, dunque, la zona delle “Notti dei Folli”, con angoli di animazione nei punti di principale transito predisposti sotto la regia dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, da sempre attenta sostenitrice di ogni manifestazione artistica e culturale in grado di aumentare l’attrattività turistica della città di Siderno.

Di seguito il programma completo della manifestazione.

Venerdì 22 agosto

Ore 20. Via Felice. Animazione per i bambini a cura della Creo Aps.

Ore 20:30. Via dei Colli bassa. Cerimonia di inaugurazione alla presenza dell’Amministrazione Comunale, del direttore artistico e dei rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Ore 21:30. Via F. Calauti bassa. Animazione per i bambini a cura di Mary Russo.

Ore 21:30. Via Felice angolo via Telesio. Presentazione del libro “Oltrevelo” di Nicola Chindamo.

Ore 21:30. Via Piromalli. Dj set con Fabio Tomba.

Ore 22:00. Via Felice angolo via Telesio. Spettacolo teatrale “Una storia palestinese” di e con Nino Racco.

Ore 23:00. Via dei Colli bassa. Concerto della Piccola Canaglia & Band.

Dalle 20:30 in poi, lungo tutto il perimetro della manifestazione avrà luogo lo spettacolo musicale itinerante a cura della Ottopiù band.

Sabato 23 agosto

Ore 20. Via Felice. Animazione per i bambini a cura della Creo Aps.

Ore 20:30. Via Felice angolo via Telesio. Presentazione del libro “L’uomo delle pigne” a cura dell’associazione “I Girasoli della Locride-Special Olympics”.

Dalle ore 20:30. Via Telesio. Baratto dei libri a cura dell’associazione Senior Siderno.

Ore 21:00. Via dei Colli bassa. Angoli photo opportunity con la campionessa di danza Syria Ierinò.

Ore 21:30. Via F. Calauti bassa. Animazione per i bambini a cura di Mary Russo.

Ore 21:30. Via Piromalli. Dj set con Fabio Tomba.

Ore 22:00. Via Piromalli. Spettacolo di Body Painting “Il giullare giocoliere”, a cura di Cristina Dainotti e Noel Sailor IAI.

Ore 23:00. Via dei Colli bassa. Concerto dei Nuntereggiopiù.

Dalle 20:30 in poi, lungo tutto il perimetro della manifestazione avrà luogo lo spettacolo musicale itinerante a cura della Takabum band.

Domenica 24 agosto

Ore 20. Via Felice. Animazione per i bambini a cura della Creo Aps.

Ore 21:00. Via Felice angolo via Telesio. Presentazione del libro “La prima rivolta contadina della Calabria” di Rosario Rocca.

Ore 21:00. Via Tasso. Spettacolo musicale a cura dell’accademia ABC.

Dalle 21:00. Ballo dei Giganti itinerante lungo tutto il perimetro della manifestazione.

Ore 21:30. Via F. Calauti bassa. Animazione per i bambini a cura di Mary Russo.

Ore 22:00. Da piazza Risorgimento a via Felice. Esibizione di danza “Tango e swing a mare”.

Ore 23:00. Via dei Colli bassa. Concerto dei Sagapò Project Trio (Massimo Cusato, Marinella Rodà e Gegè Albanese).

Tutte le sere, in via Paolo Romeo, esporranno i mercatini della Rete Artigiani Artisti e della Pro Loco.

In via Cristoforo Colombo, infine, saranno presenti i truck di street food a cura dell’Associazione Nazionale Ambulanti-Ugl.

In via Cristoforo Colombo, angolo via Tasso, ci saranno alcuni stand di degustazione di dolci preparati dalle pasticcerie cittadine.