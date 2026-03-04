Protagonisti l’innovativo sassofonista Logan Richardson, il bassista e compositore Dany Noel, il giovane chitarrista Matteo Mancuso e la storica band del prog italiano Banco del Mutuo Soccorso: ecco il programma

Al via la stagione 2026 di JazzAmore, che torna al Teatro Auditorium Unical con un cartellone che punta sulla qualità artistica e sull’incontro tra diverse visioni del jazz contemporaneo. Ad inaugurare questa edizione saranno musicisti di spicco della scena nazionale e internazionale: l’innovativo sassofonista Logan Richardson, il bassista e compositore Dany Noel, il giovane chitarrista Matteo Mancuso e la storica band del prog italiano Banco del Mutuo Soccorso.

Il programma

L’11 marzo, alle ore 21:00, Logan Richardson apre il cartellone con un trio che unisce creatività contemporanea e profondi valori melodici della tradizione. Considerato uno dei sassofonista più dotati e innovativi della sua generazione, Richardson ha costruito negli anni un linguaggio personale, capace di intrecciare storia e nuove traiettorie della musica afroamericana.

Sarà affiancato sul palco da una formazione d’eccezione: l’eclettico contrabbassista Harish Raghavan, noto per un linguaggio che fonde jazz contemporaneo e influenze della musica classica indiana, e Jeff “Tain” Watts, batterista leggendario e collaboratore storico di Wynton Marsalis, Michael Brecker, Branford Marsalis e Greg Osby.

Logan Richardson è uno degli interpreti più originali del panorama jazz internazionale. Il suo approccio non convenzionale, unito a una forte integrità espressiva, gli ha consentito di muoversi con creatività nell’area più avanzata del post‑bop. Dopo gli esordi accanto a musicisti come Nasheet Waits, Billy Hart e Joe Chambers, ha consolidato una cifra stilistica personale nei suoi progetti da leader, segnati da maturità artistica e da una costante esplorazione degli aspetti più sperimentali dell’espressività jazzistica.

La rassegna prosegue il 2 aprile, alle ore 21:00, con Dany Noel e il progetto AfroJazz Experience, che unisce energia, ritmo e ricerca sonora. Guidato dal bassista, contrabbassista e compositore Dany Noel, l’ensemble propone un percorso musicale nel quale le poliritmie cubane si intrecciano con armonie raffinate e improvvisazione e danno vita a un intenso linguaggio universale.

L’AfroJazz Experience è un’esplosione di interplay e libertà creativa: ogni concerto diventa un ponte tra culture in cui il suono si trasforma in racconto, dall’Avana al Mediterraneo.

Per questo appuntamento, il gruppo sarà impreziosito dalla presenza del trombettista e compositore Fabrizio Bosso come special guest. Accanto a Noel ci saranno Gaetano Partipilo al sax alto, Roberto Carcassés al pianoforte e voce, e Alessandro Napolitano alla batteria: una formazione di altissimo profilo per un concerto all’insegna del ritmo, della contaminazione e della qualità artistica.

Dany Noel è un bassista, compositore e arrangiatore. Ha collaborato con figure iconiche come Celia Cruz, Omara Portuondo, Chucho Valdés e Rubén Blades, partecipando a tournée mondiali e ricevendo riconoscimenti prestigiosi, tra cui il Cuba Disco Award per il miglior album di jazz latino.

Terzo appuntamento della rassegna è con Matteo Mancuso, che si esibirà il 13 aprile alle ore 21:00 con una tappa del suo Europe Tour. Talento straordinario della chitarra elettrica e tra i musicisti italiani più celebrati sulla scena internazionale, Mancuso porta sul palco del Tau il suo nuovo world tour, che conta oltre 50 date tra Stati Uniti, Regno Unito ed Europa e che accompagna l’uscita del nuovo album, Route 96. Il disco verrà presentato in anteprima in formato fisico – prima della pubblicazione sulle piattaforme digitali – a testimonianza del legame del chitarrista con la dimensione analogica della musica e con l’esperienza live, intesa come rapporto diretto e autentico con il pubblico.

Classe 1996, Mancuso si avvicina giovanissimo alla musica e perfeziona presto la tecnica classica al liceo musicale. Con il trio “Snips” conquista l’attenzione internazionale grazie alla celebre versione di The Chicken, divenuta virale sui social con milioni di visualizzazioni.

Nel 2019 inizia la collaborazione con Yamaha Guitars, partecipando al Namm di Los Angeles, al Young Guitar Festival di Bangkok e a numerose masterclass tra Russia, Stati Uniti e Asia. Nel 2020 fonda il suo trio e avvia un’intensa attività live in Italia ed Europa, crescendo come compositore e performer.

Ultimo appuntamento della serie è il 18 aprile alle ore 21:00 con il Banco del Mutuo Soccorso, tra le band più iconiche e innovative della scena musicale italiana. Il gruppo approda a JazzAmore con una tappa del tour dedicato al nuovo album Storie Invisibili. Con questo lavoro, il Banco sceglie di spostare lo sguardo dalle grandi narrazioni epiche alla quotidianità: al centro non più eroi e imprese straordinarie, ma le vite silenziose delle persone comuni.

Storie Invisibili è infatti un viaggio nel cuore dell’umano, un omaggio a uomini e donne che non compaiono nelle cronache ufficiali ma che, con la loro presenza, costruiscono la trama del mondo: a chi lavora, ama, resiste, senza mai salire sul palcoscenico della storia. In questa esperienza immersiva la musica si intreccia con la poesia della vita di tutti i giorni e sul palco prende forma un racconto universale, dove ogni canzone è un microcosmo da scoprire e ogni parola diventa emozione.

Il Banco del Mutuo Soccorso è una leggendaria band italiana fondata nel 1968 da Vittorio Nocenzi, colonna portante del rock progressivo. Conosciuti per la complessità tecnica, le tastiere acrobatiche e la voce teatrale del compianto Francesco Di Giacomo, uniscono prog, classica e spunti jazz fusion.

Dove acquistare i biglietti. I biglietti per i quattro spettacoli possono essere acquistati fisicamente presso Inprimafila (via Guglielmo Marconi n°140, Cosenza) e online, sulle piattaforme DICE (Logan Richardson - Dany Noel - Banco del Mutuo Soccorso) e Inprimafila (Logan Richardson - Matteo Mancuso). Sono previsti sconti per studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo che acquistano il biglietto direttamente la sera dello spettacolo.

È attiva la procedura del Click Day, riservata al personale docente e tecnico-amministrativo. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina dedicata.