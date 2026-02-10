In scena il 13 febbraio “Morte accidentale di un anarchico” e il 15 “L’Angelo del Focolare”, tra farsa politica e violenza domestica

Un doppio appuntamento di altissima qualità artistica attende il pubblico del Teatro Auditorium Unical nell’ambito della rassegna L’Altro Teatro. Al centro, la distorsione del reale come chiave per interpretare il presente: venerdì 13 febbraio una rilettura contemporanea del celebre testo di Dario Fo e Franca Rame, incentrato sulla manipolazione della verità da parte delle istituzioni; domenica 15 febbraio un’intensa e visionaria creazione di Emma Dante, che affronta il tema della tragedia familiare.

Venerdì 13 febbraio, alle 20:30, andrà in scena “Morte accidentale di un anarchico”, nuova e brillante rilettura del capolavoro satirico di Dario Fo e Franca Rame, diretta da Giorgio Gallione. La commedia prende spunto dalla vicenda di Giuseppe Pinelli, morto precipitando da una finestra della Questura di Milano durante gli interrogatori sulla strage di Piazza Fontana. Al centro dell’opera c’è il Matto, un giullare moderno interpretato da Lodo Guenzi, affetto da “istriomania”, ovvero il bisogno incontrollabile di assumere altre identità e che utilizza il comico, il travestimento, la maschera e la satira come strumenti per mettere a nudo le menzogne e le contraddizioni di un potere sfrontato, incarnato da commissari, agenti e questori. La storia si sviluppa in una sarabanda di situazioni surreali che diventano occasione per riflettere sui meccanismi del potere e sulla libertà di parola.

Lodo Guenzi, cantante, attore e conduttore televisivo, dopo gli studi all’Accademia “Nico Pepe”, fonda nel 2009 “Lo Stato Sociale”, una delle band indie più note in Italia. Dal 2019 intensifica la sua attività di attore, partecipando a film e serie tv. Giorgio Gallione, regista e drammaturgo, è dal 1986 direttore artistico del Teatro dell’Archivolto di Genova. Ha firmato oltre 150 spettacoli, collaborando con personalità del calibro di Claudio Bisio, Stefano Benni, Daniel Pennac e Michele Serra. Ha vinto due volte il Biglietto d’oro AGIS e il Premio Hystrio alla regia.

Domenica 15 febbraio, alle ore 18:00, la rassegna prosegue con “L’Angelo del Focolare”, scritto e diretto da Emma Dante. Lo spettacolo mette in scena la ripetizione ossessiva della violenza domestica e l’orrore del femminicidio: la protagonista, uccisa dal marito, è costretta a rivivere ogni giorno la stessa routine fatta di lavori domestici e sopraffazione e a subire l’indifferenza di chi la circonda. Parimenti, ogni sera si conclude con un nuovo assassinio della donna, in un infernale ritorno dell’uguale che denuncia la persistenza e la banalizzazione della violenza di genere.

Emma Dante, attrice, regista e drammaturga tra le più rilevanti del teatro contemporaneo italiano, ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio Gassman, il Premio della Critica e il Premio Donnadiscena. Le sue opere, rappresentate in tutta Europa, si distinguono per una scrittura scenica intensa, radicale e senza compromessi, capace di restituire con forza la complessità del reale.

I biglietti per i due spettacoli sono disponibili su TicketOne (“Morte accidentale di un anarchico” – Lodo Guenzi – “L’Angelo del Focolare” – Emma Dante) e Inprimafila.

Sono previsti sconti per studenti, personale-tecnico amministrativo e docenti in biglietteria. Per entrambi gli spettacoli è attiva la procedura del Click Day, riservata al personale docente e tecnico-amministrativo. Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina dedicata.