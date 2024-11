Cura per ambiente e natura che si fondono con la valorizzazione del territorio attraverso i luoghi e le tipicità, in una delle località più amate dai calabresi: nasce così il primo Silent Party in Sila, a Lorica, previsto per domenica 18 febbraio, durante il quale si potrà ballare sotto le note di tre dj set senza disturbare l'ambiente circostante, circondati dalle cime dell'altopiano con vista sul lago Arvo.

L'idea del Silent Party in Sila

A pensare all'idea Luigi Candalise, di San Giovanni in Fiore, il più vasto centro della Sila Grande, in provincia di Cosenza, voce e volto di Esperiandanti, realtà che organizza trekking e ciaspolate dedicati alla scoperta del patrimonio naturalistico della nostra regione. La sua passione per la natura gli ha suggerito di voler organizzare un evento circondato dalla bellezza delle montagne, in questo periodo innevate, di Lorica, frazione turistica appartenente alla Sila Grande a 1300 metri d'altezza sul livello del mare e sede del Parco Nazionale della Sila. Proposta che ha trovato terreno fertile con altri due giovani del centro silano: Antonio Candalise, agricoltore che ha deciso di restare in Calabria, e Stefano Straface, fino a qualche tempo fa residente a Torino e ritornato da qualche mese, ideatore della pagina Stefano in tour, dove sponsorizza il territorio tra viaggi, food e tradizioni. Il tutto circondati da una vista più unica che rara che si affaccia direttamente sul Lago Arvo, dove inoltre durante tutto l'anno si possono praticare diverse attività, come il kayak, fare un rilassante giro sul battello, oppure pedalare una bikeboat, che vi permetterà letteralmente di galleggiare sull'acqua.

L'evento privo di inquinamento acustico

Ma come fare a realizzare un evento musicale sostenibile dal punto di vista ambientale e dal basso inquinamento acustico, senza che questo generi effetti negativi su animali e natura circostante? Interviene qui la pratica del Silent Party, tradotto letteralmente con festa silenziosa, usata per la prima volta alla fine degli anni '60, diffusa soprattutto negli anni '90 come esempio di buona pratica ecologica, e sostenuta anche dagli ambientalisti in quanto priva di impatto ambientale acustico.

Durante il Silent Party, che inizierà alle 12:00, non ci saranno casse ma le persone ascolteranno la musica tramite cuffie wireless che percepiscono il segnale musicale trasmettendolo a chi le indosserà, evitando in questo modo che il suono si diffonda all'aperto e che infastidisca o abbia un effetto negativo su flora e fauna. Sarà così possibile noleggiare le cuffie per scegliere di ascoltare tre tipi di stili musicali diversi, riprodotti da tre differenti dj "padroni di casa" dell'evento: Denny Dj, Blaster Dj, e Gigione, regalando così al pubblico un evento particolare in cui perdersi tra musica e paesaggio naturale.

Ad ospitare la particolare giornata sarà il Centro Sportivo Lorica, in collaborazione con Aper in Tour, che si occuperà dell'organizzazione dell'evento, Silva Food and drink, e due tra le attività presenti nel noto centro silano, Macelleria Angotti e Caseificio Iuliano. Saranno loro ad occuparsi della preparazione di prodotti tipici da servire durante l'evento, contribuendo così a far conoscere il territorio anche dal punto di vista gastronomico, rimarcando la connessione tra natura e la valorizzazione dei luoghi e delle tipicità locali.