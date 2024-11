La manifestazione dedicata alla mixology con bartender che si sfideranno per aggiudicarsi lo stage messo in palio come premio si terrà domani 3 settembre al Piro Piro di Reggio

Manca sempre meno all’evento che celebrerà l’arte della mixology insieme ai tantissimi e apprezzati amari calabresi. Al Piro Piro di Reggio Calabria, martedì 3 settembre, ecco la terza edizione di “Amara Calabria”.

Pronta anche la giuria che dovrà valutare le creazioni dei bartender che si sfideranno tra loro per aggiudicarsi il premio di quest’anno. Si tratta di importanti e conosciuti addetti ai lavori: Angelo Canessa, mixology manager per Velier e grande conoscitore del mondo dei distillati, del vino e dei sigari oltre che esperto di gastronomia a 360 gradi; Francesco Delfino, bar manager dell’Henson's Bar and Social; Max La Rocca, bartender, bar manager e supervisor nei migliori locali al mondo; Rodolfo Guarnieri di BarGiornale, da 35 anni la bussola dei bar italiani; Vincenzo Mazzilli, bar manager allo Speakeasy di Bari.

Il premio per il vincitore di quest’anno? Uno stage presso il Sips Drinkery House a Barcellona, premiato e conosciuto in tutto il mondo come il Miglior Bar del Mondo e il Miglior Bar d’Europa, assicurano dal Piro Piro.

«Un’occasione unica per migliorare le proprie competenze e apprendere da professionisti del settore», si vuole fare emergere. Dopo lo straordinario successo delle prime edizioni, ancora una volta in uno dei lidi più belli d’Italia, insieme all’importante contributo di Velier e di Aibes attraverso la forte collaborazione con Marco Pistone, bartender da tutta la regione in gara per preparare il migliore cocktail a base di uno degli amari calabresi.

Coinvolti e protagonisti, anche in questo caso, giornalisti di settore ed esperti che si alterneranno tra i divanetti del Piro Piro e gli assaggi dei protagonisti. Affiancati, anche, da una giuria “simpatica” e popolare composta da “digital creator” bravi a comunicare sui social media eventi di questa portata. Chi sono? Salvatore Borzacchiello, Giuseppe Scuticchio e Raffaele Galimi.

Non resta che sorseggiare un meraviglioso cocktail con gli amari della nostra terra. L'evento, tre anni fa, è nato dall'intuizione e dalla volontà di cristallizzare un trend sugli amari calabresi, poi di fatto confermato nei numeri da parte di Domenico Bellantonio, Laura Saraceno attuali manager del Piro e Giovanna Pizzi, nota enogastronoma. Presenta la serata, il conduttore Marco Mauro.