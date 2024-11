Continua a Luzzi, nel Cosentino, la rassegna di eventi socio-culturali ad opera della "Re-Genesis Thebae", la giovane associazione nata con l'intento di far rivivere la propria cittadina tenendo fede alle tradizioni e mirando alla rivalutazione del borgo alle porte di Cosenza.

Dopo il grande successo degli eventi autunnali e natalizi, l'associazione "Re-Genesis Thebae", sarà parte attiva nell'organizzazione dei festeggiamenti civili in onore di San Francesco da Paola, patrono e custode delle chiavi della città di Luzzi. Le manifestazioni si terranno nell'ultimo fine settimana del mese di aprile con una due giorni dedicati alla musica.

Il 29 aprile, a partire dalle ore 22, farà tappa con il suo "L'Unica tour", presso i Giardini Comunali, Gabriele Esposito, giovane e talentuoso cantautore napoletano, noto al grande pubblico per la sua partecipazione all'edizione 2017 di "X Factor" e soprattutto per aver riproposto, in chiave personale, diverse cover del panorama musicale italiano, in particolare alcuni brani della colonna sonora che accompagna la serie televisiva ''Mare Fuori", brani che stanno facendo riscuotere al giovane musicista un incredibile successo, evidenziato difatti dai diversi sold-out fatti in giro per l'Italia in questo periodo. A seguire "Cocktail party & DjSet" con Romeo Renne.

Per domenica 30 aprile, invece, l'appuntamento con il concerto gratuito di Anna Tatangelo (main sponsor Murano Impianti) che si terrà presso il parcheggio comunale (Piazzale San Francesco) a partire dalle ore 21.30. La Tatangelo, che ha inciso più di cento canzoni e pubblicato otto album di inediti (vendendo oltre un milione di copie in Italia), vanta otto partecipazioni al Festival di Sanremo, fra cui una vittoria nella categoria Nuove proposte nel 2002 e nel 2006 vincitrice nella categoria Donne con il brano "Essere una donna"(singolo di maggior successo della cantante). Prima dell'esibizione della Tantangelo, alle 21.15, ad aprire il concerto, sarà un talento canoro tutto nostrano: la luzzese Anna Mya Perri.

L'impegno dei ragazzi dell'associazione "Re-Genesis Thebae", non si fermerà qui. L'associazione è infatti già a lavoro per tante altre manifestazioni che si susseguiranno da qui ai prossimi mesi, in particolare in estate.