Entra nel vivo la programmazione agostana di Armonie d’Arte Festival al Parco archeologico di Scolacium, a Borgia, in provincia di Catanzaro. Dopo una straordinaria notte con il divo della danza internazionale Sergio Bernal, il Festival, giunto alla sua 25esima edizione, ospita adesso un doppio incontro con la musica più coinvolgente.

Lunedì 4 agosto, alla 22, appuntamento con “Mare Nostrum IV”, quarto di una memorabile serie, un progetto musicale dichiaratamente ispirato al Mediterraneo, protagonisti tre grandissimi musicisti capaci di intersecare rotte e visioni musicali di sorprendente intensità: Paolo Fresu (tromba, flicorno, effetti), Richard Galliano (fisarmonica, accordina) e Jan Lundgren (pianoforte).

Attivo ormai da 20 anni, questo progetto condensa un moderno suono europeo grazie alla sensibilità dei suoi tre protagonisti, ognuno dei quali può vantare una carriera densa di prestigiose collaborazioni e avvincenti progetti come leader di proprie formazioni. Il trio unisce le proprie influenze, che spaziano dalla musica folk, classica e popolare, alla libertà del jazz, in un concerto che restituisce echi di terre diverse, incantevoli riverberi di paesaggi naturali ed emotivi, dove le rotte valoriali, materiali e immateriali, paesaggistiche ed emotive, diventano transiti generativi di nuova catturante creatività artistica.

Cambio di genere per un altro altrettanto iconico appuntamento, stavolta per la programmazione “Off & Pop”: quello con Serena Rossi e la sua “SereNata a Napoli”. Coproduzione de L’Altro Teatro e Armonie d’Arte, con Serena Rossi martedì 5 agosto sarà un vero concerto del cuore, dove l’intensità della meravigliosa cantante e attrice fa letteralmente sognare la magia, l’amore e l’allegria di una città unica al mondo, Napoli, dove tutto è fantasia.

La parola e la musica sono stretti qui come amanti: una canzone apre una storia che riporta ad una musica, che rimanda ad una leggenda, che arriva ad una ninna nanna. Fa rivivere le voci dei vicoli, i canti e le feste, intreccia racconti e melodie per cogliere l'essenza immortale di una città che vibra di storia e mistero. Icona del Mediterraneo, Napoli rivive in questo spettacolo che riporta il pubblico tra i suoi spazi, la sua gente, la sua musica, le sue storie, le sue poesie, in un mondo di eccezionale densità, tutto da condividere, all’insegna di nuove rotte mediterranee, artistiche ed umane.

«Da un jazz avvincente, con una tinta contemporanea e una visione al futuro, a quel viaggio emozionale per le vie, le storie, le leggende di Napoli, attraverso quell’iconica sua canzone che ne esplora essenza e tradizioni. Stiamo percorrendo, insieme, quelle “nuove rotte mediterranee” che animano Armonie d’Arte, e per cui “vale il viaggio”»- commenta il Direttore artistico di Armonie d’Arte, Chiara Giordano.

