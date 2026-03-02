L’attrice si fa guida di un viaggio spazio-temporale alla riscoperta dell’identità italiana. L’appuntamento è il 5 marzo al teatro Grandinetti

Un appuntamento con la grande prosa d’autore e il fascino senza tempo di una delle icone del cinema e del teatro italiano. Il prossimo 5 marzo 2026, alle ore 21:00, il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme aprirà il sipario su “Made in Italy”, lo spettacolo che vede protagonista Barbara De Rossi.

L’evento si inserisce nella prestigiosa cornice di Vacantiandu 2026, la rassegna di qualità curata dall'Associazione Teatrale I Vacantusi (sotto la direzione artistica di Nico Morelli ed Ercole Palmieri), che si conferma ancora una volta come il cuore pulsante della cultura e della narrazione d'eccellenza in Calabria.

Scritto da David Norisco e diretto da Francesco Branchetti, “Made in Italy” non è solo una rappresentazione, ma un’esperienza multisensoriale. Barbara De Rossi, con la sua intensità magnetica, si fa guida di un viaggio spazio-temporale alla riscoperta dell’identità italiana. In un'epoca dominata dalla globalizzazione, lo spettacolo invita a fermarsi per ritrovare la bellezza e l’unicità delle nostre radici.

Ad accompagnare l’attrice sul palco, un ensemble di altissimo livello: l'Orchestra Filarmonica, che tesserà la trama sonora del racconto; Samanta Chieffallo, Simona Bettoni e Daniela Savoldi, presenze artistiche che arricchiscono la narrazione; le spettacolari visioni di Video Art curate da Emanuele Rossi, che trasformeranno la scena in un quadro vivente.

La presenza di un’artista del calibro di Barbara De Rossi nobilita ulteriormente il cartellone di Vacantiandu, una kermesse che quest'anno ha saputo coniugare intrattenimento e ricerca artistica, registrando continui sold-out. La rassegna si attesta come un presidio culturale fondamentale, capace di portare a Lamezia le produzioni più significative della scena nazionale.