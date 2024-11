Tanti i birrifici calabresi in vetrina, che saranno partner di un evento unico che vedrà partecipazoni dalla Scozia e dalla Repubblica Ceca: ecco il programma della tre giorni.

Parte oggi il più grande festival della birra in Calabria, uno degli eventi estivi più attesi dagli amanti della birra, dello street food e della musica dal vivo.

Tre serate di degustazioni guidate e gratuite di birrifici selezionati nel centro storico di Gioiosa Ionica, con un ricco programma musicale e un’offerta enogastronomica a cui è impossibile sottrarsi.

«Lavoriamo da mesi al Gioiosa Beer Village per costruire un villaggio dedicato alla birra e al divertimento. Quotidianamente riceviamo telefonate ed email da tutta la Calabria per ottenere informazioni e siamo felici di poter aiutare la gente che vorrà raggiungerci. Siamo sicuri – afferma Francesco Meduri, uno dei principali organizzatori del Festival della Birra - che l’edizione 2022 verrà ricordata da tutta la locride come l’evento enogastronomico dell’estate. Stiamo cercando di ampliare le degustazioni guidate e gratuite dei birrifici selezionati. Proveremo durante i giorni del festival a fare concretamente e seriamente cultura della buona birra”.

Durante i tre giorni nel centro storico di Gioiosa Ionica sarà possibile degustare diversi birrifici e stili birrai. Protagonista indiscusso il Birrificio Kozel, della Repubblica Ceca, che produce una birra dal gusto identitario, fedele alla ricetta originale con l’utilizzo di ingredienti selezionati per la loro qualità, tanto da aver ricevuto oltre 200 tra premi e riconoscimenti nel corso del tempo.

Il 10 agosto si potranno conoscere ed apprezzare in modo più approfondito i prodotti del Birrificio Moor, l’eccezionale birrificio inglese che ha reso moderne le classiche Ales inglesi. Le birre di Moor sono naturali e non filtrate e sono naturalmente torbide, molto aromatiche e ben bilanciate, in vari stili birrari.

L’11 agosto sarà possibile degustare i prodotti del birrificio calabrese Limen Brewery guidati dal suo fondatore e mastro birraio Nicola Ferrentino e la Birra Amphisya - che prende il nome dall’antica denominazione di Roccella Ionica - la cui alta fermentazione, i luppoli selezionati, il bergamotto ed i lieviti Saison la rendono orgogliosa e fiera del suo passato, attaccata al territorio e proiettata al futuro. In piazza anche Funky Drop, il nuovo birrificio di Reggio Calabria e i birrifici Brewdog e Belhaven dalla Scozia.

Accanto alla bevanda spumosa l’altro grande protagonista è il cibo di qualità, con un’offerta gastronomica così variegata da soddisfare tutti i visitatori. Musica rigorosamente live: si inzierà martedi 9 agosto con i RememberLiga, cover dedicata al rocker Ligabue, proseguendo mercoledi 10 agosto con i Max Power ispirati agli 883 e alla loro musica coinvolgente. Chiuderanno l’11 agosto i 4EVER con le grandi canzoni di Battisti.