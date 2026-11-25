Un finale a tre o, parafrasando il titolo di un classico cinematografico delle feste natalizie, tre poltrone per quattro. I giochi sul Capodanno di Cosenza sono ormai quasi chiusi e non dovrebbero essere più soltanto due gli artisti a salire sul palco di piazza dei Bruzi, ma tre.

La giunta Caruso avrebbe infatti deciso di dilatare lo spaziotempo della prima notte del 2027 e ampliare il cartellone di San Silvestro, concentrando in un'unica serata tre esibizioni. Nonostante il desiderio espresso da anni dal sindaco di godere del live dei Pooh, per cantare magari sotto al palco a squarciagola “Dove sto domani” (refrain più che mai azzeccato in anno di elezioni), a vincere è stata la corrente più giovanile.

Il cerchio si stringe in queste ore attorno alla cantante salentina Alessandra Amoroso, destinata a essere il nome di punta del concertone sul quale dovrebbe convergere la parte più consistente delle risorse economiche stanziate per l'evento. A staffetta seguirebbe Madame, mentre resta ancora da sciogliere il nodo del terzo ospite, con i Gemelli Diversi e Clara in corsa per l'ultimo posto disponibile.

Una serata “spezzatino”

Quattro nomi per tre esibizioni e una sola serata che, a questo punto considerando il budget complessivo (si parla di circa 600mila euro tra soldi messi a bilancio e i 200mila euro che dovrebbero arrivare dalla Regione) è già piena. Forse satura, aggiunge qualcuno nei corridoi. Puntare su un solo, grande artista anziché procedere a uno spezzatino, avrebbe regalato alla città un concerto memorabile, come accadde per Max Pezzali due anni fa a Corigliano Rossano o per la grande rocker Gianna Nannini in pole position a Reggio Calabria. Considerando il fatto che lo stadio Marulla di Cosenza non ospita un concerto da tempo immemore e che per un bel live bisogna sempre preparare la valigia, il Capodanno poteva essere la super occasione che si aspettava. Tant’è.

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, quella del 31 dicembre sarà una serata costruita attorno al pop di Alessandra Amoroso, alle contaminazioni tra rap e cantautorato di Madame e al pop-rap dei Gemelli Diversi o più romantico di Clara. L'ultimo tassello, quello del terzo artista, dovrebbe chiudere la partita del Capodanno cosentino.