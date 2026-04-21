La famiglia, le sue nevrosi e le sue verità indicibili al centro dello spettacolo che andrà in scena venerdì 24 e sabato 25 aprile

Chiusura di stagione nel segno della comicità al Teatro di Tradizione Alfonso Rendano di Cosenza per la “Rassegna L’Altro Teatro”, curata da Gianluigi Fabiano. Venerdì 24 aprile, alle ore 20:30, e sabato 25 aprile, alle ore 18:00, andrà in scena Carlo Buccirosso con “Qualcosa è andato storto”, una commedia amara e irresistibile sulla famiglia, le sue nevrosi e le sue verità indicibili.

Buccirosso, autore e regista dello spettacolo, torna sul palco del Teatro Rendano con il suo stile inconfondibile, ironico e profondamente umano, capace di alternare risate e riflessioni su dinamiche familiari logorate da enormi interessi, ponendo una domanda che riguarda tutti: si può vincere una causa senza perdere se stessi?

Protagonista della vicenda è Corrado Postiglione, un modesto avvocato di provincia al servizio di una clientela piuttosto popolare, ma non per questo sprovveduta e accomodante, che si dedica spesso con zelo alle frequenti vicissitudini dei propri familiari: mamma, fratelli, sorelle, zii, generi, nipoti, cugini e affini, tutti impelagati in controversie e liti di varia natura ed entità. Per risolverle è costretto a fare di necessità virtù: Postiglione – soprannominato Zio Dodò – fa grande sfoggio di una vasta gamma di sotterfugi pur di riacquistare la stima dei parenti, ormai persa da tempi remoti, e anche un minimo di introiti mensili per poter vivere con maggiore serenità. La situazione precipita quando l’improvvisa malattia della madre, la vera padrona di casa, riporta tutti nella casa d’infanzia, trasformandola in un vero e proprio campo di battaglia. Un intero nucleo familiare si trova alle prese con le incognite dell’eredità, legittima o testamentaria che sia, diventando il detonatore di uno scontro familiare fatto di recriminazioni, sospetti e alleanze instabili. In questo contesto, Zio Dodò, l’avvocato delle cause perse, si ritroverà solo contro tutti, al centro di tutto, ma disposto a tutto pur di risolvere il caso più difficile della propria carriera, con i clienti più rognosi che potessero capitargli e che mai l’avevano davvero stimato: i suoi “cari parenti”.

Insieme a Buccirosso salirà sul palco un affiatato cast composto da Elvira Zingone, Peppe Miale, Fiorella Zullo, Stefania Aluzzi, Matteo Tugnoli, Fabrizio Miano e Tilde De Spirito nel ruolo della nonna. La Rassegna L’Altro Teatro è realizzata con il supporto del Comune di Cosenza e cofinanziata con risorse PAC 2014-2020, erogate ad esito dell’Avviso “Distribuzione teatrale 2025” dalla Regione Calabria – Settore Cultura.

I biglietti possono essere acquistati sul circuito TicketOne e presso la biglietteria InPrimaFila.