Appuntamento al complesso monumentale San Giovanni. Il tema cardine della kermesse, quest’anno, dedicato a l’altrove: una riflessione sulla capacità della cultura di aprire nuovi spazi
Tutti gli articoli di Eventi
PHOTO
Prende ufficialmente il via il France Culture Fest, il festival dedicato alla cultura francese promossa dall’Alliance Française di Catanzaro presieduta da Fernanda Tassoni, in collaborazione con l’Università Magna Graecia-Dipartimento Diges e il Consolato onorario di Francia a Catanzaro.
Primo appuntamento, oggi, mercoledì 19 novembre, alle ore 17.00, nell’Aula Gissing del Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro con “Rousseau le visionnaire”.
A guidare il pubblico in un percorso di approfondimento sarà il prof. Alberto Scerbo che offrirà una lettura originale e attuale del pensiero di uno dei protagonisti più influenti della filosofia moderna.
Il tema cardine del festival, “L’ailleurs/L’altrove”, accompagnerà l’intera programmazione, invitando a riflettere sulla capacità della cultura di aprire spazi nuovi, immaginari e possibili, oltre i confini geografici e mentali.
Il France Culture Fest – si legge in una nota stampa dei promotori – nasce con l’obiettivo di valorizzare il dialogo interculturale, rafforzare i legami con la tradizione francese e offrire alla città di Catanzaro un calendario di incontri di alto profilo accademico e culturale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.