Prende ufficialmente il via il France Culture Fest, il festival dedicato alla cultura francese promossa dall’Alliance Française di Catanzaro presieduta da Fernanda Tassoni, in collaborazione con l’Università Magna Graecia-Dipartimento Diges e il Consolato onorario di Francia a Catanzaro.

Primo appuntamento, oggi, mercoledì 19 novembre, alle ore 17.00, nell’Aula Gissing del Complesso Monumentale del San Giovanni di Catanzaro con “Rousseau le visionnaire”.

A guidare il pubblico in un percorso di approfondimento sarà il prof. Alberto Scerbo che offrirà una lettura originale e attuale del pensiero di uno dei protagonisti più influenti della filosofia moderna.

Il tema cardine del festival, “L’ailleurs/L’altrove”, accompagnerà l’intera programmazione, invitando a riflettere sulla capacità della cultura di aprire spazi nuovi, immaginari e possibili, oltre i confini geografici e mentali.

Il France Culture Fest – si legge in una nota stampa dei promotori – nasce con l’obiettivo di valorizzare il dialogo interculturale, rafforzare i legami con la tradizione francese e offrire alla città di Catanzaro un calendario di incontri di alto profilo accademico e culturale. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.