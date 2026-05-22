A poco più di dieci giorni dall’apertura delle prevendite, La Cena Straordinaria registra risultati eccezionali: sono stati già venduti circa 700 biglietti per il grande evento gastronomico solidale che si svolgerà il prossimo 6 settembre, con una tavolata lunga 400 metri e 1000 posti a sedere, sul corso principale della città di Catanzaro.

Un risultato che conferma il crescente interesse nei confronti della terza edizione della manifestazione, che coinvolge i 6 chef stellati calabresi (Abbruzzino, Biafora, Rossi, Ceraudo, Lepore, Sculli), 60 unità di brigata, 25 sommelier, 25 maitre, 85 camerieri, quasi 100 tra hostess e sicurezza.

Intanto l’organizzazione sta definendo le molteplici novità, partendo dai “Percorsi del Gusto” previsti per il 4 e il 5 di settembre nella location del Chiostro del Complesso Monumentale San Giovanni.

Due giornate scandite da talk, masterclass, presentazioni di libri, momenti artistici e degustazioni di alto livello culinario, con la partecipazione di tante realtà ristorative calabresi e altrettanti ospiti speciali. Tra questi, all’interno del villaggio esperienziale, spiccherà Pietro Catzola, storico chef del Quirinale, andato in pensione recentemente, dopo aver servito cinque Capi di Stato: Cossiga, Scalfaro, Ciampi, Napolitano e Mattarella.

Originario dell’Ogliastra, Catzola ha trascorso ben 36 anni nelle cucine del Quirinale, partecipando ai più importanti ricevimenti istituzionali italiani e internazionali. Presenterà il suo libro “Il cuoco dei Presidenti”, edito da Solferino, in cui racconta aneddoti, curiosità e retroscena vissuti tra le cucine presidenziali, intrecciando storia personale, ricette e momenti significativi della vita istituzionale del Paese.

L’incontro con Catzola, che il 6 settembre parteciperà anche alla Cena Straordinaria, rappresenterà uno dei momenti più significativi dei “Percorsi del Gusto”, confermando la volontà degli organizzatori di trasformare l’evento in una grande vetrina culturale oltre che gastronomica.