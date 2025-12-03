Prosegue “Cinema&Cinema - Proiezioni di Comunità”, la rassegna cinematografica promossa da Arci Lamezia Terme Vibo Valentia APS, con il patrocinio del Comune di Lamezia Terme e la direzione artistica di Domenico Isabella e Ivan Falvo D’Urso. Un percorso che porta nel cuore della città visioni, linguaggi e incontri capaci di costruire comunità attraverso il cinema.

Dopo il partecipato evento della scorsa settimana con la proiezione del film “Il nibbio” di Alessandro Tonda e la presentazione del libro “Mela sono andata a cercare” di Giuliana Sgrena, in collaborazione con Fondazione Trame, venerdì 5 dicembre il testimone passerà a Paolo Sorrentino con “Parthenope”, presentato all’ultimo Festival di Cannes: un omaggio alla bellezza e al mistero di Napoli, che diventa occasione per un dialogo sullo storytelling e sulla costruzione delle narrazioni cinematografiche contemporanee. Ad approfondire questi temi sarà Sergio Scarpino, CEO di Nexstory, in un talk dedicato alle nuove forme del racconto audiovisivo e alla loro forza espressiva.

Il 6 dicembre, al Chiostro San Domenico, la rassegna accoglierà una doppia iniziativa dedicata al cinema come linguaggio educativo, inclusivo e profondamente radicato nel territorio. Il regista lametino Mario Vitale guiderà, infatti, il laboratorio “Alla scoperta dei luoghi della nostra città”, realizzato in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Lametino presso Chiostro San Domenico, pensato per ragazze e ragazzi dagli 8 ai 16 anni.

L’attività prevede un percorso urbano che trasformerà i partecipanti in “detective” alla ricerca delle location del film “L’afide e la formica”, girato in città. Un modo coinvolgente per guardare la città con occhi nuovi, attraverso il cinema e le sue tracce nel territorio. A seguire la proiezione del suo film “L’afide e la formica” (2021), un racconto di integrazione, adolescenza e crescita personale, girato nella città di Lamezia Terme. “Cinema&Cinema - Proiezioni di comunità” è finanziato nell’ambito del Piano di Azione e Coesione 2014/2020, Avviso Pubblico per il sostegno alla realizzazione di Festival e Rassegne Cinematografiche e Audiovisive in Calabria - 2025