Da Giorgia a Geolier, dai Negramaro ai Pooh, passando per Litfiba, Subsonica, Kings of Convenience e Daniele Silvestri: Be Alternative e Tirreno Festival guidano la stagione dei concerti tra città, montagna e costa

Se la primavera ha sbuffato l’ultima neve post-ciclonica, la bella stagione –musicalmente parlando – è già calda. L’estate di Cosenza e provincia ruota intorno ai grandi festival, il Be Alternative Festival tra Cosenza e la Sila e il Tirreno Festival all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro. Accanto a questi, ci sono poi altri live che arricchiscono la costellazione dei concerti che ci aspettano.

La prima tappa da segnalare è il 15 maggio alle 21 per l’Omaggio a Ennio Morricone con l’Orchestra Tebaide. Cambiando completamente genere, con addosso ancora il profumo dei fiori di Sanremo, il 10 luglio, a Cosenza, arriva Tony Pitony alle 21.30 all’Arena Rendano. Il 22 luglio, nella stessa location in Piazza XV Marzo, tocca a Frah Quintale che rientra nella line up 2026 del Be Alternative Festival, che quest’anno non si limita alla Sila ma apre il suo percorso proprio in città. Il 25 luglio, ancora alla Rendano Arena, è in programma il concerto dei Litfiba con il tour “Quarant’anni di 17 Re”.

Il Be Alternative Festival si sposta poi in Sila per i seguitissimi “Concerti sul lago” in località San Lorenzo, a Camigliatello Silano, sulle sponde del Lago Cecita. Il festival si svolgerà dal 31 luglio al 2 agosto.

Il 31 luglio sono annunciati Kings of Convenience (che ritornano dopo il successo di qualche anno fa sempre a San Lorenzo) e Mogwai; il 1° agosto è previsto il live dei Subsonica che faranno lì l’unica tappa in Calabria; il 2 agosto sono inseriti in line up Marco Castello e Daniele Silvestri, ma potrebbero arrivare altre sorprese.

Ad agosto il baricentro dei live si inclina anche sulla costa tirrenica e, in particolare, sul Tirreno Festival diretto da Alfredo De Luca, che quest’anno concentra gran parte dei grandi nomi all’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro, sul Lungomare Giorgio Perlasca. La rassegna parte il 3 agosto con Giorgia e prosegue l’8 agosto con Luchè. Il 16 agosto arriva il ciclone (non meteorologico per fortuna) di K-Pop Demon Hunters & Soda Pop – Live Show Tribute, il 17 agosto Negramaro, il 23 agosto Geolier, il 26 agosto Claudio Baglioni e il 27 agosto Pooh.

Come avevamo anticipato qualche mese fa, il Tirreno Fest non rinuncia alla suggestione del Teatro dei Ruderi di Cirelli che l’8 agosto, a Diamante, ospiterà il concerto di Serena Brancale alle 21.30. Il 14 agosto, invece, ad Acri, all’Anfiteatro Romano, sempre alle 21.30, dopo la grande rentrée sanremese, si esibirà Raf.