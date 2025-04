Una serata all’insegna di grandi momenti artistici è stata quella che la pianista Sara Nicosia, proveniente dalla scuola del Maestro Roberto Giordano, ha regalato a un pubblico letteralmente rapito sabato 29 marzo nell’Auditorium del liceo Musicale “O Stillo” a Crotone, nell’ambito della 45° Stagione Concertistica l’Hera della Magna Grecia, promossa dalla Società Beethoven Acam.

La giovane artista si è subito distinta per agilità e indipendenza straordinarie delle dita, robustezza, finezza di tocco, polso d’acciaio, sicurezza nel superare i passi più difficili. Un programma, quello presentato, che avrebbe messo in difficoltà anche il più esperto interprete, che comprendeva: J. S. Bach, Concerto Italiano, Ciaccona nella trascrizione di J. Brahms, e Brahms, Klavierstucke op. 76. “Opere che – spiega il direttore artistico della rassegna, Maestro Fernando Romano – racchiudono mondi sonori senza tempo, creando e contenendo, come diceva Ferruccio Busoni la preistoria musicale e i tempi moderni.

L’artista, con una capacità rara, ha saputo, con qualità di colore, morbidezza e cantabilità di suono, sfogliare trasversalmente le superfici dei brani lasciando trapelare segrete assonanze, fiumi carsici sotterranei, collegamenti segreti, intuizioni, rapporti armonici che suggeriscono regioni del cuore, continenti sommersi, fili segreti dell’anima. Veramente una serata indimenticabile, che il numerosissimo pubblico presente ha saputo apprezzare, ricambiando con applausi calorosi, ai quali l’artista ha risposto con una serie di bis”.

Il prossimo appuntamento si terrà sabato 5 aprile, alle ore 19.00, all’Auditorium del Liceo musicale “O.Stillo” di Crotone, dove si esibirà il giovane pianista Gabriele Pedone, con un programma dedicato a Beethoven e Chopin.