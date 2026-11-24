Oltre trenta opere di maestri come Tiziano, Dosso Dossi e Bernini arrivano in Calabria dal 28 novembre al 31 gennaio, in un viaggio tra Rinascimento e Barocco alla scoperta di capolavori raramente esposti al pubblico

Dal 28 novembre 2026 al 31 gennaio 2027 gli spazi di Palazzo Arnone, sede della Galleria Nazionale di Cosenza, ospitano la seconda tappa di Tesori nascosti della Galleria Borghese. Il progetto espositivo itinerante presentato dalla Galleria Borghese, in collaborazione con Fondazione Roma, porta fuori dalle sale del museo romano una preziosa selezione di opere, molte delle quali raramente esposte al pubblico.

Dopo il successo della prima tappa a Lecce, presso il Museo MUST, il percorso prosegue a Cosenza con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico nazionale e promuovere un modello di museo diffuso, capace di creare nuove connessioni tra le grandi istituzioni culturali e i territori. Curata da Lucia Calzona, Maria Giovanna Sarti ed Emanuela Settimi della Galleria Borghese, la mostra propone un itinerario dedicato all'arte italiana tra Rinascimento e Barocco attraverso oltre trenta opere di maestri come Dosso Dossi, Tiziano Vecellio, Palma il Vecchio e Gian Lorenzo Bernini, provenienti in gran parte dai depositi del museo e, proprio per questo, raramente visibili al pubblico.

Il progetto rappresenta un'occasione unica per ripercorrere la storia della celebre collezione voluta agli inizi del Seicento dal cardinale Scipione Borghese, divenuta nel 1902 museo statale aperto al pubblico. Partner dell'iniziativa è Fondazione Roma, che sostiene il progetto condividendone la visione di una cultura accessibile e diffusa quale motore di crescita sociale e valorizzazione del patrimonio collettivo. La realizzazione è resa possibile anche grazie al contributo in art bonus di Intesa Sanpaolo.