Fede, tradizione e spettacolo si intrecciano nel programma dei festeggiamenti dedicati a San Giovanni Battista, patrono di Nocera Terinese, che dal 22 al 24 giugno torneranno ad animare il cuore del paese con una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori.

La tre giorni prenderà il via il 22 giugno in Piazza San Giovanni Battista con una serata all'insegna dell'arte e delle tradizioni locali. Dalle ore 20 spazio alle esibizioni di ballo, ginnastica ritmica e danza acrobatica curate dalla NADD Academy e dall'A.S.D. Trilly. A seguire saliranno sul palco i ragazzi del Dipartimento di Musica Tradizionale del Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia”, protagonisti di uno spettacolo che unirà musica, passione e valorizzazione del patrimonio culturale calabrese.

Il 23 giugno sarà invece la volta della musica popolare con il concerto di Ylenia Cuzzolino, in programma alle ore 21.30 sempre in Piazza San Giovanni Battista. L'artista, apprezzata interprete della tradizione musicale del Sud e capace di intrecciare sonorità popolari e influenze world music, accompagnerà il pubblico in una serata dedicata ai ritmi e ai suoni della cultura calabrese. Un appuntamento che promette di trasformare la piazza in un grande momento di condivisione, tra canti, balli e atmosfere popolari.

Gran finale il 24 giugno, giorno dedicato al santo patrono, con l'attesissimo concerto di Bianca Atzei. La cantante sarà protagonista alle ore 22 in Piazza San Giovanni Battista con uno spettacolo che rappresenta il momento clou del cartellone civile. Voce tra le più riconoscibili del panorama musicale italiano, Atzei porterà a Nocera Terinese i suoi successi in una serata che si preannuncia tra le più partecipate dell'estate.

Accanto agli eventi musicali e culturali, resteranno centrali le celebrazioni religiose dedicate a San Giovanni Battista, cuore spirituale della ricorrenza patronale. Una festa che ogni anno richiama in paese numerosi noceresi residenti fuori regione e all'estero, trasformandosi in un momento di ritrovo collettivo e di riscoperta delle proprie radici.

Per tre giorni Nocera Terinese si vestirà dunque a festa, rinnovando una tradizione che continua a rappresentare uno dei simboli più autentici dell'identità della comunità e che, anche quest'anno, unirà devozione, cultura e intrattenimento in un programma capace di coinvolgere l'intero territorio.