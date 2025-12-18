Nell’ambito delle iniziative natalizie, l’amministrazione comunale ha organizzato anche due pranzi di comunità dedicati alle persone sole, agli anziani e alle fasce più deboli della popolazione

L’Amministrazione comunale di Montepaone promuove un articolato programma di iniziative in occasione delle festività natalizie, con eventi pensati per valorizzare la tradizione, la cultura, la socialità e l’attenzione alle fasce più fragili della comunità.

Il momento centrale del calendario natalizio sarà sabato 21 dicembre 2025, a partire dalle ore 19:00, in Piazza San Francesco di Paola, con la grande zeppolata di comunità, simbolo della tradizione natalizia e occasione di incontro e convivialità per cittadini e visitatori.

Ad accompagnare la serata, contribuendo a creare un clima di festa e partecipazione, sarà l’esibizione della Transalvante – Christmas Street Band, formazione musicale itinerante che animerà la piazza con musica natalizia e sonorità coinvolgenti. Nel corso della serata sarà inoltre presente birra artigianale alla spina ed intrattenimento.

La mostra concorso dedicata ai presepi

Accanto agli eventi in piazza, l’Amministrazione Comunale intende valorizzare anche il patrimonio culturale e religioso del Natale. A partire da giovedì 19 dicembre, presso la Delegazione Municipale, sarà aperta al pubblico la mostra–concorso dei presepi tradizionali, iniziativa volta a custodire e tramandare una delle espressioni più autentiche della tradizione natalizia, valorizzando la creatività e l’impegno di cittadini, famiglie e associazioni.

«Il Natale – dichiara il sindaco di Montepaone, Mario Migliarese – rappresenta un momento di condivisione profonda per la nostra comunità. Con questo programma vogliamo mettere al centro le tradizioni, la convivialità e l’attenzione alle persone, creando occasioni concrete di incontro e partecipazione».

L’assessore alla Cultura, Grande, aggiunge: «La zeppolata, la musica e la mostra dei presepi tradizionali raccontano il Natale più autentico di Montepaone. Sono iniziative che uniscono cultura, identità e tradizione, rafforzando il senso di appartenenza alla nostra comunità».

Le iniziative natalizie promosse dal Comune di Montepaone, con la collaborazione delle parrocchie ed il sostegno delle associazioni locali, si inseriscono in un più ampio percorso di valorizzazione del territorio e di attenzione al sociale, prevedendo anche momenti di aggregazione e solidarietà. In particolare, l’Amministrazione Comunale ha organizzato due pranzi di comunità dedicati alle persone sole, agli anziani e alle fasce più deboli della popolazione, che si terranno il 20 dicembre a Montepaone Lido ed il 21 dicembre a Montepaone Centro, con l’obiettivo di rafforzare il senso di vicinanza, inclusione e comunità nel periodo natalizio.