È il sindaco Saverio Russo ad annunciare la ripresa della manifestazione dopo la sospensione dovuta al Covid: «Finalmente possiamo ritrovare spirito di continuità e condivisione»

«È con grande emozione e orgoglio che oggi annunciamo la ripresa di una manifestazione tanto amata, che torna a svolgersi nel cuore del nostro splendido centro storico di Nocera Terinese. Dopo la sospensione forzata dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, finalmente possiamo ritrovare insieme lo spirito di comunità e di condivisione che da sempre caratterizza questo evento». Così il sindaco Saverio Russo.

«L’8 novembre 2025 – continua il primo cittadino – sarà un’occasione preziosa per far conoscere e valorizzare il nostro centro storico, un luogo ricco di storia, di cultura e di fascino. Sarà anche un momento di incontro e di festa, in cui tradizione e convivialità si uniranno grazie alle degustazioni dei nostri vini, dell’olio e dei sapori tipici calabresi, accompagnate da musica e intrattenimento che renderanno l’atmosfera ancora più suggestiva e coinvolgente».

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla Pro Loco Ligea, al suo presidente Francesco Cristofaro, all’ideatore dell’evento Rino Rocca e a tutto il gruppo organizzativo, che con impegno e passione hanno reso possibile la realizzazione di questa dodicesima edizione», aggiunge Russo.

«Ricordo con piacere l’inizio di questa manifestazione: allora, insieme a Rino Rocca, facevamo parte della stessa giunta politica. Per tre anni consecutivi – continua – mi ha accompagnato alla scoperta delle meravigliose cantine calabresi, da nord a sud, in un’esperienza che rimarrà per sempre impressa nella mia memoria. Oggi, da sindaco, sono particolarmente fiero di poter patrocinare questo evento di successo, con la speranza che possa continuare a crescere e a consolidarsi negli anni a venire».

«L’amministrazione comunale – conclude – ha a cuore la promozione del territorio ed è sempre pronta a sostenere tutte quelle iniziative che possono dare lustro al nostro Comune, rafforzando il senso di appartenenza e di orgoglio per le nostre radici. Grazie di cuore a tutti coloro che contribuiranno alla buona riuscita di questa manifestazione e un invito caloroso a tutta la cittadinanza e ai visitatori: venite a vivere con noi questa giornata di festa, tra cultura, musica, tradizione e i sapori autentici della nostra terra».