D opo oltre 70 sold out su 70 date, oltre 130.000 biglietti venduti e l’evento speciale all’Arena di Verona le due tappe nella nostra regione il 7 e l’8 settembre

Arriva in Calabria lo spettacolo dei record di Paolo Ruffini con la Compagnia Mayor Von Frinzius di attori con disabilità: “Din Don Down – Alla ricerca di (D)io” farà tappa lunedì 7 settembre, alle ore 21.30, all’Anfiteatro Maria De Rosis di Corigliano Rossano, e martedì 8 settembre, ore 21.30, al Teatro al Castello di Roccella Jonica.

D opo oltre 70 sold out su 70 date, oltre 130.000 biglietti venduti e l’evento speciale all’Arena di Verona andato sold out in soli 5 giorni per un totale di 10.000 biglietti, lo spettacolo diretto da Lamberto Giannini e prodotto da Vera Produzione, è pronto ad emozionare per la prima volta il pubblico calabrese.

Din Don Down è molto più di un varietà: è un rito collettivo, un’esplorazione comica e poetica del concetto di Dio, in tutte le forme, sembianze e possibilità con cui possiamo cercarlo o interrogarlo. Ruffini e la Compagnia Mayor von Frinzius affrontano il sacro con ironia, disobbedienza, delicatezza. Niente è mai del tutto previsto: le improvvisazioni si mescolano alla poesia, le regole si spezzano, il senso della “normalità” si rovescia con forza e tenerezza. Con loro, in scena, la musica dal vivo della straordinaria Claudia Campolongo, al pianoforte.

Le tappe calabresi sono organizzate da L’Altro Teatro (la data del 7 settembre è realizzata in collaborazione con il Comune di Corigliano Rossano).

“Din Don Down” ha raccolto fin dal suo debutto nell'ottobre 2024 un inaspettato successo nel pubblico, risultando uno dei più grandi successi teatrali degli ultimi anni. Un successo arrivato anche in Vaticano e a Montecitorio, dove Paolo Ruffini e Federico Parlanti hanno ritirato il prestigioso Premio 100 eccellenze italiane. Sui social, i video di queste esperienze e delle numerose standing ovation dello spettacolo hanno raggiunto milioni di visualizzazioni, diventando virali e confermando l’apprezzamento del pubblico per un progetto artistico che affonda le sue radici nel senso più profondo dell’inclusione, la valorizzazione dell’unicità di ciascuna persona.

I biglietti sono disponibili su Ticketone.