Arriva a Catanzaro uno degli spettacoli teatrali italiani più premiati degli ultimi anni. Domenica 15 febbraio, alle ore 18.30, nell’ambito del cartellone “Domenica d’Incanto” il palcoscenico del Cinema Teatro Comunale – nel centro del centro storico - ospiterà “La Cattedrale”, produzione della Compagnia Teatrale Costellazione che da dodici anni continua a raccogliere successi in Italia e all’estero.

Liberamente ispirato a “Notre Dame de Paris” di Victor Hugo, lo spettacolo propone una drammaturgia contemporanea e una regia visionaria firmata da Roberta Costantini e Marco Marino, che curano anche la direzione degli attori. Un lavoro intenso e potente che ha conquistato pubblico e critica, ottenendo 65 premi nazionali e il riconoscimento di Miglior Spettacolo Europeo al Festival Apostrof di Praga nel 2014.

“La Cattedrale” ha inoltre rappresentato l’Italia in numerosi festival internazionali, tra cui quelli di Finlandia, Polonia, Repubblica Ceca e Lituania, confermando la qualità artistica di una produzione capace di superare i confini nazionali. Un ulteriore prestigioso riconoscimento è arrivato nel dicembre 2024, quando il grande maestro Eugenio Barba, fondatore dell’Odin Teatret e considerato l’ultimo grande maestro teatrale occidentale vivente, ha pubblicamente elogiato lo spettacolo per la regia, la drammaturgia e la direzione degli attori.

In scena un cast affiatato e intenso: Marco Marino interpreta Quasimodo, Roberta Costantini veste i panni di Clopin, Claudia Casale è Esmeralda, Pasquale Vezza Mons. Frollo, Giuseppe Vezza Gringoire, insieme a un ensemble che arricchisce la narrazione con forza e coralità. Le luci sono firmate da Marco Marino, alla consolle Nicola Nardella, mentre i costumi sono curati da Patrizia Lombardi.

La Compagnia Teatrale Costellazione, fondata nel 2005 da Roberta Costantini e Marco Marino, ha costruito negli anni un linguaggio artistico riconoscibile e originale, collezionando 163 premi nazionali e rappresentando l’Italia in 12 Paesi del mondo, dalla Corea del Sud al Canada, dalla Francia al Marocco.

Il Cinema Teatro Comunale, con i suoi 444 posti, si prepara ad accogliere un evento che si preannuncia tra i più attesi della stagione. Vista la richiesta già significativa, è consigliabile prenotare in anticipo contattando il botteghino o acquistando i biglietti online sul sito ufficiale del teatro. Una serata che promette emozione, potenza scenica e la magia senza tempo di una storia capace di parlare al presente.