Si chiude nel sito archeologico del Catanzarese la rassegna estiva che ha portato per tutta l’estate arte, musica e spettacolo rafforzando il legame tra la comunità e la valorizzazione del patrimonio culturale

Il prossimo 14 settembre, alle ore 21, il sito archeologico di Scolacium si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per accogliere l’attesissimo concerto di Edoardo Bennato, che chiuderà ufficialmente la rassegna estiva Borgia Summer Vibes, promossa con successo dall’amministrazione comunale su iniziativa dell’assessorato alle Politiche culturali.

Sarà un finale in grande stile per un cartellone che, per tutta l’estate, ha portato a Borgia arte, musica e spettacolo, rafforzando il legame tra la comunità e la valorizzazione del patrimonio culturale e proiettando il nome della cittadina nel circuito nazionale e internazionale della cultura e dell’intrattenimento di qualità.

Artista dalla personalità magnetica, capace di unire generazioni diverse con la sua musica che diverte, emoziona e invita alla riflessione, Bennato incarna al meglio lo spirito di una rassegna che punta a regalare esperienze autentiche.

Il sito archeologico di Scolacium, con la sua atmosfera sospesa tra storia e natura, offrirà la cornice ideale per un evento che si preannuncia indimenticabile. In questo scorcio di fine estate, la voce, l’energia e i successi intramontabili di Bennato regaleranno al pubblico una serata di pura emozione.

Un appuntamento imperdibile che chiuderà la stagione estiva con una vera e propria festa della musica.

I biglietti per assistere al concerto sono disponibili su ticket one.