Il primo nome rivelato per l’edizione 2026 è quello di Mace, producer, dj e compositore tra gli artisti più influenti e visionari degli ultimi anni. La location sarà ancora il Complesso Monumentale del San Giovanni

Factory Area Festival torna a Catanzaro e conferma la propria presenza nel cuore della città.

Organizzato da Factory+ ETS – realtà attiva dal 2021 nella valorizzazione culturale della Calabria – il festival giunge alla sua sesta edizione e si terrà il 18 e 19 agosto 2026 nella cornice del Complesso Monumentale del San Giovanni, location che già lo scorso anno, nominato luogo del cuore FAI, aveva accolto migliaia di persone trasformandosi in uno spazio di incontro tra musica, arti e cultura contemporanea. Per il secondo anno consecutivo l’iniziativa si realizza con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Catanzaro.

Dopo le prime quattro edizioni tra Soverato e Squillace, il ritorno a Catanzaro ha rappresentato una scelta precisa: radicare sempre di più il festival nel centro storico del capoluogo, valorizzando uno dei luoghi simbolo della città attraverso un progetto culturale capace di mettere in dialogo territorio e visioni contemporanee. Factory Area continuerà anche quest’anno il proprio percorso come festival multidisciplinare, ampliando l’esperienza oltre il live musicale attraverso performance, installazioni, incontri e contaminazioni artistiche che verranno svelate nelle prossime settimane insieme al resto della line-up. Un’identità in continua evoluzione che negli anni ha reso il festival uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate meridionale.

Il primo nome rivelato per l’edizione 2026 è quello di MACE, tra gli artisti più influenti e visionari del panorama musicale degli ultimi anni. Producer, DJ e compositore, MACE è riuscito negli anni a superare i confini della scena elettronica e urban, diventando una figura centrale della musica italiana contemporanea. Il suo percorso artistico si è costruito attraverso un continuo lavoro di ricerca e contaminazione: nel corso degli anni ha viaggiato, collaborato ed esplorato culture musicali in oltre 50 paesi, entrando in contatto con sonorità, ritualità e tradizioni provenienti da diverse parti del mondo. Un’esperienza che ha profondamente influenzato il suo linguaggio musicale, rendendolo uno degli artisti italiani più riconoscibili per capacità di fondere generi differenti. Negli ultimi mesi il suo percorso artistico ha raggiunto una dimensione ancora più ampia e trasversale: nel 2026 è stato tra i protagonisti della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina allo Stadio San Siro, firmando parte del progetto sonoro di uno degli eventi internazionali più seguiti dell’anno. I suoi live e DJ set sono esperienze immersive che vanno oltre il formato concerto: viaggi sonori in cui energia elettronica, tensione emotiva e dimensione visiva si intrecciano in un flusso continuo, capace di coinvolgere pubblici molto diversi tra loro.

A completare la lineup saranno presenti: Toy Tonics Jam - Collettivo musicale con sede centrale a Berlino, diventato uno dei punti di riferimento europei più importanti per gli amanti della dance culture -, Scar - cantautore indie-pop italiano con sonorità dalle forti tinte urbane miste ad atmosfere intime – e Tresca Y Tigre - progetto musicale cosmopolita e d’avanguardia che fonde hip-hop, elettronica e neoperreo -.

Nelle prossime settimane seguiranno ulteriori annunci che verranno pubblicati sui canali social di Factory Area Festival.

La presenza di tali artisti al Factory Area Festival rappresenta perfettamente la direzione artistica del progetto. Dopo l’ultima edizione segnata dal live di Venerus – artista con cui MACE ha condiviso negli anni uno dei sodalizi più significativi della nuova musica italiana – il festival continua a muoversi lungo una traiettoria sonora e culturale ben precisa: quella di una musica capace di superare i confini dei generi, intrecciare ricerca sonora, dimensione emotiva e sperimentazione. Una visione che si inserisce naturalmente nel percorso costruito da Factory Area, festival che continua ad attraversare linguaggi differenti, creare connessioni tra musica e arti contemporanee e valorizzare luoghi storici attraverso esperienze culturali aperte, immersive e multidisciplinari.

I tickets per assicurarsi l’accesso al festival sono disponibili su XCEED.