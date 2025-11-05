Torna anche per la stagione 2025/2026 la tanto attesa rassegna “Famiglie a Teatro”, organizzata dal Centro Rat – Teatro dell’Acquario, che da anni porta sul palcoscenico spettacoli pensati per grandi e piccini, all’insegna del divertimento, della fantasia e della scoperta del teatro come esperienza condivisa. La nuova stagione – si legge nel comunicato stampa di presentazione - si preannuncia particolarmente ricca: un cartellone variegato di spettacoli di teatro ragazzi, messi in scena da compagnie provenienti da tutta Italia, un mosaico di storie, emozioni e linguaggi artistici, che sapranno parlare al cuore del pubblico di ogni età.

La rassegna

Il primo appuntamento si terrà domenica 9 novembre alle ore 16.30 con lo spettacolo “Buon Compleanno Giulio Coniglio”, della compagnia Granteatrino Casa di Pulcinella di Bari. Una coloratissima e tenera avventura ispirata al celebre personaggio creato da Nicoletta Costa, una storia che parla di amicizia, emozioni e piccoli grandi gesti, capace di coinvolgere il pubblico con un linguaggio semplice, poetico e pieno di allegria.

La rassegna, che proseguirà fino al 22 marzo, vedrà domenica 1 febbraio il debutto dell’ultima produzione del Centro R.A.T. con “Controcanto – o la sinfonia della disobbedienza”. Un viaggio per ricordare che non esiste obbedienza senza scelta, e che ogni voce fuori dal coro può cambiare il ritmo di tutti e creare una nuova sinfonia, più umana. Lo spettacolo è disponibile in matinée per le scuole per le giornate della memoria.

Per le scuole interessate è in programma anche la rassegna "Scuole a Teatro", con spettacoli per le scuole di ogni ordine e grado.

Tutti gli spettacoli si terranno al Palacultura Giovanni Paolo II – via Rossini, 188 – Rende.

Colori in scena

Il programma di quest’anno si arricchisce con una novità: “Colori in scena”, un’iniziativa che offrirà a tutte le bambine e a tutti i bambini l’occasione di diventare protagonisti, esprimendo la propria creatività attraverso disegni ispirati agli spettacoli della rassegna, che saranno poi esposti in una mostra nello spazio espositivo del teatro in occasione dell’ultimo spettacolo.

Con Famiglie a Teatro, il Centro RAT rinnova il suo impegno nella promozione del teatro come strumento educativo e sociale, capace di stimolare curiosità, creatività e dialogo intergenerazionale.

Avranno ingresso gratuito riservato, gli allievi dei corsi della Scuola delle Arti del Centro R.A.T.