Il cantautore romano e il trio comico musicale accenderanno rispettivamente Cinquefrondi e Locri il 29 dicembre, mentre Melito di Porto Salvo accoglierà il 2026 all’insegna dell’allegria e del divertimento con il camaleontico artista reduce dall’esperienza a “Ballando con le Stelle”

La Città Metropolitana di Reggio Calabria accende le feste natalizie con una serie di appuntamenti musicali di grande richiamo nei comuni del Reggino. Tra gli eventi di punta, tre concerti realizzati in collaborazione con la Show Net di Ruggero Pegna: il 29 dicembre, Daniele Silvestri salirà sul palco di Piazza della Repubblica a Cinquefrondi con la sua band, mentre, nello stesso giorno, Locri ospiterà in Piazza dei Martiri lo spettacolo comico-musicale dei Gemelli di Guidonia. A chiudere le celebrazioni, il 1° gennaio 2026, Paolo Belli e la sua Big Band daranno il benvenuto al nuovo anno sul Lungomare dei Mille di Melito di Porto Salvo. Tutti e tre gli eventi, a ingresso gratuito, prenderanno il via alle 21:30, promettendo serate all’insegna della musica, della comicità e della festa.

Nell’unico e imperdibile live in Calabria, Daniele Silvestri ripercorrerà i suoi 30 anni di successi, festeggiati a settembre nella sua Roma con ben 4 serate sold out del tour “Il cantautore recidivo”, un concerto speciale che include brani storici e nuove canzoni, da “Salirò” e “La paranza”, a “L’uomo con il megafono” e molti altri.

A Locri, invece, sbarcano i Gemelli di Guidonia, il trio comico musicale famoso per le parodie di canzoni e sketch, con lo spettacolo "Intelligenza Musicale 2.0", un mix di musica, imitazioni e comicità che coinvolge anche il pubblico con nuove tecnologie e improvvisazioni.

Infine, l’inizio di 2026 sarà all’insegna dell’allegria e del divertimento con Paolo Belli e la sua travolgente Big Band sul Lungomare dei Mille di Melito Porto Salvo. L’amatissimo cantante, musicista e mattatore televisivo, reduce pure dall’esperienza appena terminata come ballerino in “Ballando con le Stelle” su Rai1, porterà la sua simpatia e una scaletta di successi tutti da cantare e ballare che daranno vita ad una vera, grande festa di Capodanno: un mix energico di hit irresistibili, come “Sotto questo sole” e “Ho voglia di ballare”, canzoni più recenti come “Voglio tutto l’amore che c’è”, oltre a classici del suo ex gruppo Ladri di Bicilette e omaggi alla musica italiana, sempre con lo stile swing e travolgente della sua Big Band.