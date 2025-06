È stato annunciato questa mattina il programma della dodicesima edizione del LIFF - Lamezia International Film Fest, che si terrà a Lamezia Terme dal 14 al 19 luglio 2025, durante una conferenza stampa presso la Biblioteca Oreste Borrello, a Lamezia Terme.

LIFF arriva alla sua dodicesima edizione e conferma tutte le sezioni, a partire dal concorso internazionale Colpo d'Occhio, per i cortometraggi e i feature film inediti in sala.

Quest'anno la sezione Monoscopio omaggia uno dei più amati attori, registi e sceneggiatori italiani: Michele Placido, che sarà anche il gradito ospite d'onore del festival e che riceverà il Premio Ligeia durante una serata a lui dedicata.

Novità di quest'anno è la sezione LIFFfuori, pensata e organizzata per un festival più diffuso, in grado di coinvolgere il territorio e le istituzioni locali.

"Ogni anno è una nuova partenza", dichiara il direttore GianLorenzo Franzì, che annuncia una felicissima collaborazione. "Il LIFF12 inizia con tante novità, prima fra tutte la collaborazione con il Romics che ci rende particolarmente fieri: sarà infatti grazie alla partnership con una delle fiere più importanti d'Italia che siamo onorati di organizzare una mostra dedicata a uno dei fumetti cult italiani. Un evento speciale di cui riveleremo a brevissimo tutti i dettagli".

Fra le tante partnership, non poteva mancare quella con chi, sul territorio, si prodiga per la diffusione, la conservazione e la divulgazione di opere cinematografiche e audiovisive. Continua Franzì: "Sarà con noi quest'anno anche la Cineteca della Calabria, a sancire una collaborazione preziosa, quella con il Reggio Calabria Film Festival e l'Asti Film Festival: questo perché stiamo tessendo una vera rete virtuosa di realtà dell'audiovisivo (e non solo) per fare in modo che il LIFF e i festival ad esso collegati diventino centro nevralgico per la diffusione della cultura dell'immagine".

"Ovviamente, un grazie va sempre alla Calabria Film Commission, perché il progetto del LIFF12 viene organizzato a valere sull'Avviso Pubblico per il Sostegno alla Realizzazione di Festival e Rassegne cinematografiche e audiovisive in Calabria 2025".

La locandina del LIFF12 è stata affidata ancora una volta all'artista Pasquale De Sensi. Quest'anno l'immagine principale del festival è dedicata a David Lynch e al suo The Elephant Man.

In un mondo sempre meno propenso all'empatia, in un presente di conflitti e di disumanizzazione in favore dei freddi numeri, il LIFF12 - Lamezia International Film Fest sceglie "I am a human being" come claim ufficiale. Un grido che, nel preciso momento storico internazionale che stiamo attraversando, si fa sempre più universale e necessario.