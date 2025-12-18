Apre da domani al pubblico la mostra "Gianni Versace. Terra Mater. Magna Graecia Roots Tribute", promossa dal Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, diretto da Fabrizio Sudano, in occasione degli 80 anni dalla nascita di Gianni Versace, reggino, assassinato a Miami Beach il 15 luglio del 1997. L'esposizione, che intreccia moda, arte e archeologia mettendo in dialogo il linguaggio creativo del fondatore della 'Maison Versace' con le radici della Magna Grecia, è curata da Sabina Albano e Fabrizio Sudano e resterà aperta fino al 19 aprile del 2026.

«La mostra si configura - scrivono gli organizzatori - come un omaggio alla forza simbolica e all'immaginario classico che hanno attraversato l'opera dello stilista restituendo il legame profondo tra la sua visione creativa e la cultura antica della sua terra natìa».